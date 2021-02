New York Stories - Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Woody Allen - critique

Résumé : New York : un peintre célèbre en pleine séparation, prépare un vernissage ; une fillette cherche à réconcilier ses parents ; un quinquagénaire est toujours sous l’emprise de sa mère.

Critique : Ce projet était alléchant sur le papier : trois des plus grands cinéastes new-yorkais de l’époque se trouvaient réunis pour un film à sketches, dont le thème central est leur ville.

Le premier souci est que, sans cahier des charges spécifique, semble-t-il, les trois segments n’ont en commun que le lieu de l’action. Pour le reste, ils sont aussi dissemblables que possible. Leurs niveaux de réussite, aussi !

1- Life Lessons de Martin Scorsese. Avec Nick Nolte, Rosanna Arquette et Steve Buscemi.

Dans son loft new-yorkais, Lionel Dobie (Nick Nolte), un peintre célèbre, prépare fébrilement son prochain vernissage. Il décide tout à coup d’aller chercher à l’aéroport, Paulette (Rosanna Arquette), son assistante et maîtresse.

Le premier opus un peu survolté, scandé par le montage au rasoir propre à Scorsese, montre ironiquement un New York intellectuel prêt à s’extasier pour toute œuvre taxée d’avant-garde. L’ogre Nick Nolte semble totalement déplacé dans ce monde aseptisé. Il n’empêche qu’il a toujours besoin d’une muse pour créer, interchangeable à l’occasion ! Les scènes de travail du peintre, hallucinées, rythmées par A Whiter Shade of Pale de Procol Harum ou Like a Rolling Stone de Bob Dylan (version live survitaminée avec The Band) sont de purs moments de cinéma typique du style Scorsese

2- Life without Zoe de Francis Ford Coppola. Avec Heather McComb, Talia Shire et Giancarlo Giannini.

Dans la suite d’un somptueux hôtel new-yorkais, Zoe (Heather McComb) vit seule avec un majordome. Elle va s’ingénier à réconcilier ses parents (Talia Shire et Giancarlo Giannini).

Il est difficile de comprendre l’intérêt de ce conte guimauve relatant les affres d’une pauvre petite fille riche. La gamine malicieuse, subtilement interprétée par Heather McComb, va vivre des aventures rocambolesques aussi vaines qu’ennuyeuses. Malgré un renfort de costumes et de déguisements, on s’ennuie ferme devant cette pâtisserie indigeste que l’on a du mal à imaginer venue du cinéaste des Parrains !

3 Oedipus Wrecks de et avec Woody Allen. Et avec aussi Mia Farrow, Mae Questel et Julie Kavner.

A cinquante ans, Sheldon (Woody Allen), avoué dans un austère cabinet d’avocats new-yorkais, est toujours sous la coupe de sa mère (Mae Questel), qui ne perd pas une occasion de lui faire une réflexion. La nouvelle compagne de Sheldon, Lisa (Mia Farrow), divorcée avec trois enfants, n’est évidemment pas du goût de la maman ! Un jour où ils vont au cirque tous les cinq, cette dernière est choisie par un prestidigitateur pour le tour de la malle. Seulement, elle disparaît vraiment !

Avec Woody Allen, on se retrouve en terrain connu, même si cet épisode lorgne vers la magie et le fantastique. L’idée de la mère surveillant son fils depuis le ciel, pas spécialement très originale, ne vaut que parce tous les habitants en sont témoins : ainsi, tout le monde sait que Sheldon a fait pipi au lit très tard, et qu’il a sucé une couverture pendant des années ! Et les essais très particuliers tentés par une voyante débutante, Treva (Julie Kavner), pour aider Sheldon à retrouver sa mère, sont tout à fait cocasses. On retient, au cours d’une invitation à dîner, une réplique typiquement allenienne : "allez-vous cuisiner en faisant des incantations devant le four ?"