San Francisco - W.S. Van Dyke - critique

Résumé : San-Francisco, 1906 : Mary Blake (Jeanette MacDonald), chanteuse d’opéra, qui désespère de trouver un emploi, se résout à signer pour se produire dans un cabaret dirigé par Blackie Norton (Clark Gable). Celui-ci, proche de la pègre, est sans cesse rappelé à l’ordre par Tim Mullin (Spencer Tracy) son ami d’enfance devenu prêtre.

Critique : Le motif du film était à priori le séisme et le grand incendie qui frappèrent la ville en 1906. Mais en fait, on ne les verra qu’à la toute fin dans des scènes d’ailleurs très spectaculaires.

L’histoire se situe plutôt entre la comédie musicale, mettant en valeur les talents de chanteuse de Jeanette MacDonald, et le mélodrame amoureux des plus classiques. Mary, naïve et sans malice, est attirée par le charme et le bagout de Blackie, mais se méfie de sa réputation et de ses façons de gangster. Le père Mullin se charge d’ailleurs bien de la mettre en garde. Sollicitée par Jack Burley (Jack Holt) un directeur d’opéra, lui aussi amoureux d’elle, elle va quitter Blackie sans le prévenir malgré le contrat qu’elle a signé.

Les ressorts du vaudeville vont alors s’enclencher pour nous conduire vers un happy end curieux, car situé au milieu des décombres et de la désolation. La dimension religieuse qui influe, semble-t-il, la tournure des événements, symbolisée par le personnage interprété par Spencer Tracy, est particulièrement pesante et a bien mal vieilli.

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Si la mise en scène mérite quelques éloges, le choix des trois acteurs principaux a vraiment été pris sans risque : Clark Gable refait le coup du mauvais garçon au grand cœur, Spencer Tracy a déjà été le bon copain qui représente la mauvaise conscience du héros, et visiblement Jeanette MacDonald a surtout été choisie pour ses talents vocaux.

En résumé, un film prévisible, qui se voit sans déplaisir, et bénéficie d’un final certes impressionnant mais tout de même bien pompeux.