Adventure Kingdom T.1 : Le parc abandonné – Steve Foxe, Pedro Rodriguez - la chronique BD

Résumé : Ce premier volume débute dans le parc d’attraction « Adventure Kingdom » où le jeune Clark gagne une demi-pièce magique remise par le créateur du site en personne. Cinq ans plus tard, Aventure Kingdom est fermé, laissé à l’abandon, et Clark, devenu explorateur et « influenceur », se filme dans l’exploration des lieux. Il tombe sur une jeune fille, Karoline. Ils ne savent pas encore qu’ils sont tous les deux liés par le parc et que de nombreuses aventures les attendent...

Critique : On entre dans un récit d’aventure au cœur d’un pays magique. Nos deux héros forment rapidement un trio de choc avec un troisième compagnon, Eddie. Mais ce dernier cache de lourds secrets qui pourrait mettre à mal cette amitié naissante face à l’adversité. D’autant que Clark et Karoline ne vont pas manquer d’ennemis prêts à tout pour leur voler un bien dont ils ignorent qu’il puisse provoquer tant d’envie.

De chapitre en chapitre, on découvre un peu plus ce monde mystérieux, ces enjeux et les différents personnages qui gravitent autour des héros. Les informations sont données au compte-goutte, même si on se doute de certaines révélations : les perturbations dans le trio, même si l’on sent que l’on n’arrivera pas à un clash et les nombreux ennemis, même si l’on sait que notre trio ne sera pas battu, se mêlent et contribuent à donner un rythme et à nous entraîner dans l’intrigue et l’aventure. Notre recul nous permet de prévoir certaines ficelles qu’un public plus jeune pourrait ne pas voir et ainsi profiter encore plus de l’histoire.

Clark et Karoline sont aventureux, même si Clark a la sale habitude de vouloir tout filmer pour ses abonnés ! Les deux défendent des valeurs fortes comme l’amitié, la justice et la confiance face à des adversaires sans foi ni loi. L’histoire est un diptyque dont la suite apportera la conclusion des aventures de ce trio de choc.

© Steve Foxe, Pedro Rodriguez / Aventuriers d’ailleurs

Le dessin dynamique autant par le rythme haletant des poursuites et des combats que par les mises en scène choisies opte pour des personnages stylisés. Pedro rodriguez sait donner du nerf à l’histoire avec des personnages toujours en mouvement. Les couleurs de Sonia Moruno nous entraînent entre magie et réalité, par des aplats mêlant les différentes ambiances. Pedro Rodriguez joue de la composition des planches pour faire ressortir le dessin, de nombreuses cases sont à fond perdus, chevauchées par d’autres plus petites, ce qui donne l’impression que les dessins s’enchaînent rapidement et ajoutent de la dynamique au récit.

Les têtes de chapitre ornées d’une illustration puis l’écran du téléphone de Clark résumant le chapitre précédent à la façon d’un post de réseau social opposent magie et technologie.

Adventure Kingdom T.1 : Le parc abandonné nous offre une belle aventure pleine de rebondissements qui entraînera surtout les jeunes et pourra plaire aux adultes.