Critique

CINÉMA

Apocalypse Now - Francis Ford Coppola - critique

Le 8 novembre 2025

Les séquences du nouveau montage de 2001, réunies dans Apocalypse Now Redux, étaient d’une densité remarquable, et offraient une nouvelle jeunesse à cette Palme d’or culte, pur chef-d’œuvre de Coppola.

Galerie photos

APOCALYPSE NOW © 1979 ZOETROPE CORPORATION et APOCALYPSE NOW FINAL CUT © 2019 ZOETROPE CORPORATION (avec HEARTS OF DARKNESS © 2011 ZM PRODUCTION)
APOCALYPSE NOW © 1979 ZOETROPE CORPORATION et APOCALYPSE NOW FINAL CUT © 2019 ZOETROPE CORPORATION (avec HEARTS OF DARKNESS © 2011 ZM PRODUCTION)
spip-slider
APOCALYPSE NOW © 1979 ZOETROPE CORPORATION et APOCALYPSE NOW FINAL CUT © 2019 ZOETROPE CORPORATION (avec HEARTS OF DARKNESS © 2011 ZM PRODUCTION)

Votre avis

Votre note :
1 vote
Forum sur abonnement

Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.

ConnexionS’inscriremot de passe oublié ?

aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.