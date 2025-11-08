Apocalypse Now - Francis Ford Coppola - critique

Résumé : Cloîtré dans une chambre d’hôtel de Saïgon, le jeune capitaine Willard, mal rasé et imbibé d’alcool, est sorti de sa prostration par une convocation de l’état-major américain. Le général Corman lui confie une mission qui doit rester secrète : éliminer le colonel Kurtz, un militaire aux méthodes quelque peu expéditives, et qui sévit au-delà de la frontière cambodgienne.

Palme d’or au Festival de Cannes 1979, Apocalypse Now a été présenté en version complète en 2001 sous le titre Apocalypse Now Redux. En 2019, Apocalypse Now Final Cut, basé sur un montage plus serré, peut être considéré comme la version définitive.

Critique d’Apocalypse Now Redux : En 1979, Francis Ford Coppola obtenait la Palme d’or du Festival de Cannes pour Apocalypse Now, épopée de 2h30, l’un des meilleurs films jamais tournés sur la guerre du Viêt-nam et qui est devenu l’une des œuvres culte du septième art. Les cinéphiles avaient en mémoire les séquences les plus fameuses : le générique montrant le visage renversé du capitaine Willard avec en surimpression une plage tropicale et des hélicoptères « frelons de la mort », le tout orchestré par Jim Morrison et les Doors, l’anéantissement d’un village vietnamien scandé par la musique de Wagner, Laurence Fishburne se trémoussant sur l’air de "I Can Get No Satisfaction", l’apparition dans l’ombre de Marlon Brando en guest star et son assassinat perpétré tel un rituel sauvage...

APOCALYPSE NOW © 1979 ZOETROPE CORPORATION et APOCALYPSE NOW FINAL CUT © 2019 ZOETROPE CORPORATION (avec HEARTS OF DARKNESS © 2011 ZM PRODUCTION)

Toutes ces scènes figurent dans le nouveau montage proposé en 2001 par Coppola qui a sorti du placard plusieurs séquences initialement supprimées. Cet « opéra de guerre » n’en paraît que plus lyrique et violent et s’avère d’une saisissante beauté visionnaire, plus proche du trip surréaliste que de la chronique historique à la Platoon. Rappelons que le film relate la mission du capitaine Willard (Martin Sheen), chargé de liquider Kurtz, un officier renégat (Brando) devenu gourou d’une tribu de montagnards cambodgiens. La mission deviendra très vite un voyage physique (l’exploration d’une contrée inconnue) et spirituel (la découverte par Willard de sa propre animalité qui le rapproche de l’homme qu’il est censé abattre). Les séquences du nouveau montage de 2001, réunies dans Apocalypse Now Redux, sont d’une densité remarquable : le vol d’une planche de surf par l’équipage, premier signe de leur dissidence, le sordide « repos du guerrier », sous la pluie, auprès des Bunnies de Play Boy, ou Willard capturé dans une cage à tigres face à Kurtz entouré d’une cohorte d’enfants.

APOCALYPSE NOW © 1979 ZOETROPE CORPORATION et APOCALYPSE NOW FINAL CUT © 2019 ZOETROPE CORPORATION (avec HEARTS OF DARKNESS © 2011 ZM PRODUCTION)

Les scènes de la plantation française n’ajouteront sans doute rien à l’harmonie de l’ensemble, mais elles permettent de comprendre l’aigreur des anciens colons (admirablement campés par Christian Marquand et Aurore Clément) ; l’ombre de John Ford effleure en outre le film lors d’une émouvante séquence d’enterrement. Apocalypse Now nous montre diverses facettes des États-Unis de l’époque (les années 60 et 70) : l’Amérique impériale et arrogante, fière de sa technologie avancée, l’Amérique de la contre-culture emportant avec elle joints et acides et se maquillant de peintures psychédéliques, l’Amérique partagée entre moralisme puritain et pulsions belliqueuses. En 2001, le film n’avait pas pris une ride et trouvait dans l’actualité internationale de troublantes résonances...