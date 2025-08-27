Dans ma bulle #583. Exposition Plus loin. La nouvelle science-fiction. Avec Julie Sicault Maillé et Lloyd Chéry.

"Dix ans après l’exposition sur les années Métal Hurlant, la Cité de la BD à Angoulême, présente avec Plus Loin. La nouvelle science-fiction, la première exposition d’envergure en France sur la bande dessinée de science-fiction au sein d’un musée. Plus loin présentera le travail de près de 150 auteurs et autrices français et internationaux et se déploiera sur 400 m2 au sein de la Cité de la BD, centre névralgique de la bande dessinée en France"

Visite de l’exposition en compagnie des commissaires Julie Sicault Maillé et Lloyd Chéry.

Un entretien mené par Fred Michel et enregistré en juillet 2025 à Paris.