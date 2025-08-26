Dans ma bulle #582. Libres d’obéir. Episode 1 en compagnie de Philippe Girard

Le 26 août 2025
"Libres d’obéir ou comment le management moderne trouve certaines de ses racines dans l’organisation nazie. Les auteurs racontent comment Reinhard Höhn, ancien juriste du IIIᵉ Reich, a influencé la pensée managériale en prônant l’autonomie sous contrôle, de l’après-guerre jusqu’à nos jours. Dans cette adaptation en bande dessinée, a été ajouté le récit de deux femmes cadres, soumises à la pression managériale, mettant en scène les conséquences concrètes de cette idéologie dans le monde professionnel actuel".
Rencontre avec Philippe Girard qui dévoile au micro de Fred Michel, ses sources de recherches, ses choix narratifs et graphiques et son travail d’adaptation du livre de Johann Chapoutot.
Une discussion enregistrée en juillet 2025.
