Semaine du 27 août 2025 : les sorties en salle

Fantôme utile , La femme qui en savait trop et En première ligne sont nos conseils pour cette semaine qui permet aussi de voir ou revoir des films de Yasuzō Masumura.

News : Les nouveautés de la semaine du 27 août 2025 sont :

Longs métrages de fiction

– Aabeer Gulaal, de Aarti S. Bagdi (sortie : 29 août)

– La bête aveugle, de Yasuzō Masumura (1969)

– Bonjour la langue (impromptu), de Paul Vecchiali

– En première ligne, de Petra Biondina Volpe

– Escape from the 21st Century, de Yang Li

– Family Therapy, de Sonja Prosenc

– Fantôme utile, de Ratchapoom Boonbunchachoke

– La femme du docteur Hanaoka, de Yasuzō Masumura (1967)

– La femme qui en savait trop, de Nader Saeivar

– La guerre des Rose, de Jay Roach

– Koshedhunga, de Saroj Poudel (sortie : 29 août)

– Miroirs No. 3, de Christian Petzold

– Odum Kuthira Chadum Kuthira, de Althaf Salim (sortie : 29 août)

– Param Sundari, de Tushar Jalota (sortie : 29 août)

– Pris au piège - Caught Stealing, de Darren Aronofsky

– Le Roi Soleil, de Vincent Maël Cardona

Longs métrages documentaires

– Deep Sky, de Nathaniel Kahn (sortie : 28 août)

– Prince - Sign O’ the times (Pathé Live), de Prince, Albert Magnoli, David Hogan

– Le sang et la boue, de Jean-Gabriel Leynaud

– Veilleurs de nuit, de Juliette de Marcillac

Long métrage d’animation

– Bluey au Cinéma - Aventures en famille, de Joe Brumm

Reprises

– À toute épreuve, de John Woo (1992)

– L’ange rouge, de Yasuzō Masumura (1966)

– Diva, de Jean-Jacques Beineix (1981)

– La femme de Seisaku, de Yasuzō Masumura (1965)

– Passion, de Yasuzō Masumura (1964)

– Tatouage, de Yasuzō Masumura (1966)