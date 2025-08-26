Semaine du 27 août 2025 : les sorties en salle

Le 26 août 2025
Fantôme utile, La femme qui en savait trop et En première ligne sont nos conseils pour cette semaine qui permet aussi de voir ou revoir des films de Yasuzō Masumura.
News : Les nouveautés de la semaine du 27 août 2025 sont :
Longs métrages de fiction
– Aabeer Gulaal, de Aarti S. Bagdi (sortie : 29 août)
– La bête aveugle, de Yasuzō Masumura (1969)
– Bonjour la langue (impromptu), de Paul Vecchiali
– En première ligne, de Petra Biondina Volpe
– Escape from the 21st Century, de Yang Li
– Family Therapy, de Sonja Prosenc
– Fantôme utile, de Ratchapoom Boonbunchachoke
– La femme du docteur Hanaoka, de Yasuzō Masumura (1967)
– La femme qui en savait trop, de Nader Saeivar
– La guerre des Rose, de Jay Roach
– Koshedhunga, de Saroj Poudel (sortie : 29 août)
– Miroirs No. 3, de Christian Petzold
– Odum Kuthira Chadum Kuthira, de Althaf Salim (sortie : 29 août)
– Param Sundari, de Tushar Jalota (sortie : 29 août)
– Pris au piège - Caught Stealing, de Darren Aronofsky
– Le Roi Soleil, de Vincent Maël Cardona
Longs métrages documentaires
– Deep Sky, de Nathaniel Kahn (sortie : 28 août)
– Prince - Sign O’ the times (Pathé Live), de Prince, Albert Magnoli, David Hogan
– Le sang et la boue, de Jean-Gabriel Leynaud
– Veilleurs de nuit, de Juliette de Marcillac
Long métrage d’animation
– Bluey au Cinéma - Aventures en famille, de Joe Brumm
Reprises
– À toute épreuve, de John Woo (1992)
– L’ange rouge, de Yasuzō Masumura (1966)
– Diva, de Jean-Jacques Beineix (1981)
– La femme de Seisaku, de Yasuzō Masumura (1965)
– Passion, de Yasuzō Masumura (1964)
– Tatouage, de Yasuzō Masumura (1966)
