Dans ma bulle #690. Notre coeur s’emballe pour Tachychardie. Rencontre avec Maybelline Skvortzoff.

"Ninon vit avec ses parents dans un pavillon en région parisienne. Avec Eva, son amie de toujours, elles sont à l’âge où l’on fait le mur pour aller en soirée et où la réputation des filles se joue à action ou vérité. Sa grande sœur, Judith, a déjà quitté le nid familial. Le jour, elle supporte tant bien que mal son travail de vendeuse dans un magasin bio. Le soir, elle tente d’échapper à sa voisine dépressive et à ses angoisses en se défonçant avec son petit ami Charlie, rappeur de pacotille. Cora, la mère des deux sœurs, essaie, quant à elle, de rallumer la flamme avec Arthur, leur père, tandis qu’il s’accroche aux souvenirs de sa jeunesse rock’n’roll".

Dans sa nouvelle bande dessinée Maybelline Skvortzoff nous conduit dans un tourbillon de sentiments, de malaises, d’humour et de non-dits, à travers un récit choral où la famille et les ami-es sont le coeur de l’histoire.

L’autrice dévoile au micro de Fred Michel, les coulisses de son dernier livre et de ses personnages singuliers.

Une conversation enregistrée en février 2026 à Paris.