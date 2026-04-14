Histoires parallèles - Asghar Farhadi - Fiche film

Le 14 avril 2026
- Réalisateur : Asghar Farhadi
- Acteurs : Isabelle Huppert, Vincent Cassel, Catherine Deneuve, Virginie Efira, Pierre Niney, India Hair, Adam Bessa
- Genre : Drame
- Nationalité : Américain, Français, Italien, Belge
- Distributeur : Memento Distribution
- Durée : 2h19mn
- Date de sortie : 14 mai 2026
- Festival : Festival de Cannes 2026
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– Festival de Cannes 2026 : Sélection officielle, En compétition
Résumé : En quête d’inspiration pour son nouveau roman, Sylvie espionne ses voisins d’en face. Quand elle engage le jeune Adam pour l’aider dans son quotidien, elle ignore que celui-ci va bouleverser sa vie et son travail, jusqu’à ce que la fiction qu’elle avait imaginée dépasse la réalité de tous.
- © 2026 Festival de Cannes
- Isabelle Huppert
- Crédit : Carole Bethuel © 2026 Memento Distribution. Tous droits réservés.
- Adam Bessa, Virginie Efira
- Crédit : Carole Bethuel © 2026 Memento Distribution. Tous droits réservés.
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