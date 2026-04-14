Cannes 2026 : Asghar Farhadi en compétition officielle

Résumé : En quête d’inspiration pour son nouveau roman, Sylvie espionne ses voisins d’en face. Quand elle engage le jeune Adam pour l’aider dans son quotidien, elle ignore que celui-ci va bouleverser sa vie et son travail, jusqu’à ce que la fiction qu’elle avait imaginée dépasse la réalité de tous.

© 2026 Festival de Cannes

– Scénario : Asghar Farhadi, Massoumeh Lahidji

– Distributeur : Memento Distribution

– Principaux acteurs : Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel, Pierre Niney, Adam Bessa, Catherine Deneuve, India Hair

Isabelle Huppert Crédit : Carole Bethuel © 2026 Memento Distribution. Tous droits réservés.

C’est le second film qu’Asghar Farhadi a tourné en France, treize ans après Le passé. Le cinéaste iranien avait également signé un film espagnol, Everybody Knows, en 2018. Histoires parallèles, au casting hexagonal prestigieux, semble proposer à nouveau un récit basé sur des cas de conscience et des affrontements moraux, thématique récurrente dans l’œuvre du réalisateur. Les attentats du Bataclan sont également en lien avec la narration. Formé au théâtre à et l’université, Asghar Farhadi travaille d’abord dans le court métrage, tout en se consacrant à la scène et à la télévision. Il aborde le format long avec À propos d’Elly qui reçoit l’Ours d’argent au Festival de Berlin 2009. Une séparation (2011), triomphe critique et succès en salles, élargit considérablement la notoriété du cinéaste qui reçoit pour cette œuvre plusieurs prix dont l’Oscar du meilleur film en langue étrangère. Dès lors, Asghar Farhadi poursuit une filmographie cohérente avec des récits qui privilégient un dispositif minimaliste et accordent une grande place aux dialogues, tout en dénonçant, en filigrane, les failles de la société iranienne. Il doit constamment déjouer la censure exercée dans son pays par des autorités cinématographiques contrôlées par le pouvoir. Grand habitué du Festival de Cannes, le cinéaste en a été membre du Jury en 2022.

Asghar Farhadi à Cannes

2013 : Le passé, Prix d’interprétation féminine pour Bérénice Bejo, Prix du Jury œcuménique

2016 : Le client, Prix d’interprétation masculine pour Shahab Hosseini, Prix du scénario

2018 : Everybody Knows, Compétition officielle, ouverture

2021 : Un héros, Grand Prix, Prix de la citoyenneté

TOUS NOS ARTICLES SUR LE FESTIVAL DE CANNES 2026