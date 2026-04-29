Hokum - Damian McCarthy - critique

Résumé : Ohm Bauman, un romancier se retire dans une auberge en Irlande pour disperser les cendres de ses parents. Mais les récits du personnel au sujet d’une sorcière ancestrale hantant la suite nuptiale s’emparent peu à peu de son esprit...

Critique : Damian McCarthy, réalisateur irlandais, reste encore mal connu dans nos contrées. Formé à la cinéphilie par le vidéoclub que tenait son père, il a toujours vénéré le genre horrifique. Après des courts métrages tournés en 2009 et 2013, il s’est fait remarquer avec Caveat (2020) et surtout Oddity (2024). Ce film inédit dans les salles françaises a fait le buzz en VOD et se caractérisait par une intrigue ingénieuse et une ambiance oppressante. Coproduction américano-irlandaise, Hokum est de la même veine et constitue une série B alliant élégance formelle et efficacité narrative. Ohm Bauman (Adam Scott) est un écrivain américain à succès ayant choisi de passer quelques jours dans une campagne irlandaise afin de disperser les cendres de ses parents, qui avaient déjà voyagé dans le coin à l’occasion de leur lune de miel. Adam a réservé une chambre dans l’auberge où ils avaient séjourné. Le comportement à la fois aimable et étrange du personnel se heurte à l’attitude renfermé et peu sociable de l’écrivain, très vite en proie à des hallucinations. À moins que des esprits réels ne hantent régulièrement les lieux…

© 2026 The Jokers Films. Tous droits réservés.

Le récit, mêlé d’une double, voire triple trame policière, se veut limpide, malgré quelques zones d’ombre (au sens figuré mais également propre) que le spectateur tente d’éclaircir en jouant le jeu. L’ambiance est d’abord hitchcockienne : une présence spectrale (ou pas) se cache près d’un arbre, convoquant le souvenir de Kim Novak dans Vertigo, quand les pas lents d’Ohm dans une chambre secrète rappellent la démarche de Vera Miles explorant le motel Bates de Psychose ; à l’instar de l’auteur des Oiseaux, McCarthy fait monter la tension progressivement, gardant le sommet de la terreur en fin de narration. En fait, Hakum est carrefour de deux tendances du cinéma fantastique et d’horreur : celle qui mise sur la suggestion et la sobriété, et qui a pu donner La Féline de Tourneur ou le récent Présence de Soderbergh ; et une autre qui privilégie le visuel, le puzzle narratif et les effets de montage (on songe entre autres, à Ne vous retournez-pas de Roeg).

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De l’utilisation du décor naturel irlandais aux plans tournés dans sous-sols de l’auberge où séjournent d’étranges créatures, le réalisateur se montre un directeur artistique inspiré, bien épaulé par son directeur photo Colm Hogan (L’Irlandais) et le chef décorateur Til Frohlich (Le dernier duel). Et une belle galerie de seconds rôles valorise le casting, de David Wilmot en vagabond protecteur à Peter Coonan en valet de chambre sournois, en passant par Michael Patric en homme à tout faire peu commode. Certes, Adam Scott peut être jugé pâlichon dans le rôle principal. Et l’on pourra également regretter un prologue et un épilogue convenus, nous plongeant en plein désert, et ce en guise de « fiction dans la fiction », une démarche qui alourdit la mise en abyme déjà à l’œuvre dans le déroulé de l’histoire. Ces réserves entachent peu la réussite d’un film qui certes n’atteint pas la hauteur de certains Ari Aster ou du prodigieux Évanouis, mais n’en demeure pas moins une réussite globale qui consolide le statut de « petit maître » du genre de son auteur.