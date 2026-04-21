Hurricane - John Ford - critique

Le 21 avril 2026
Un film catastrophe avant la lettre signé John Ford. Une rareté qui mérite le détour.
- Réalisateur : John Ford
- Acteurs : John Carradine, Raymond Massey, Mary Astor, Thomas Mitchell, C. Aubrey Smith, Jon Hall, Dorothy Lamour , Jerome Cowan , Al Kikume
- Genre : Drame, Action, Romance, Noir et blanc
- Nationalité : Américain
- Distributeur : Les Artistes Associés
- Durée : 1h40mn
- Titre original : The Hurricane
- Date de sortie : 3 mars 1938
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Résumé : Dans un paquebot, Kersaint (Thomas Mitchell), un médecin français, repasse devant une île où il a vécu et qui a été désertée il y a plusieurs années après un ouragan. Il va raconter son histoire à une passagère inconnue.
Critique : John Ford, en 1937, bien qu’ayant déjà derrière lui une filmographie impressionnante, n’était pas encore le statut de spécialiste incontestable du western qui fait aujourd’hui encore sa notoriété. À l’époque, déjà conteur hors pair, il était reconnu pour ses films d’aventures ou historiques.
Cette production aux moyens confortables, anticipe, en quelque sorte, de plusieurs décennies, le genre du film catastrophe qui fera les belles heures des années 70.
Le docteur Kersaint va racontee le destin de Terangi (Jon Hall), un Polynésien, second de navire réputé de l’île de Manakoora gouvernée par les Français. Lors d’une escale à Tahiti, il frappe un Européen raciste particulièrement vindicatif. Cet incident va l’entraîner en prison dont il ne va cesser de s’évader, avant d’être toujours repris. Lors de sa dernière évasion, il va se trouver confronté avec toute la communauté de l’île à un formidable ouragan.
Mine de rien, Ford prend le parti des Polynésiens confrontés aux colons français représentés par l’inflexible Eugène de Laage (Raymond Massey). Alors que toute infraction est sévèrement punie, les indigènes peinent à perpétuer leurs traditions. Le fier et athlétique Terangi va le payer de sa liberté, perdant ainsi son épouse et sa fille, qu’il ne verra pas naître. L’ouragan sera à la fois son drame et sa libération.
Jon Hall a son physique avantageux mais n’offre pas une prestation inoubliable, et Dorothy Lamour a un rôle sans réelle existence. Comme souvent chez le cinéaste, une poignée de seconds rôles va dominer le récit : Raymond Massey, gouverneur rigide qui ne déroge pas à la loi . Mary Astor, son épouse, plus sensible à la situation des Polynésiens ;Thomas Mitchell, médecin philosophe et alcoolique ; C. Aubrey Smith, prêtre compréhensif ; ou encore John Carradine, gardien de prison sadique.
Ce film un peu oublié de Ford mérite largement d’être redécouvert. En 1979, justement à la grande époque des films catastrophe, il fera l’objet d’un remake intitulé L’ouragan (Hurricane, signé Jan Troell) avec une beau casting composé de Mia Farrow, Timothy Bottoms, Trevor Howard, Jason Robards et Max von Sydow.
- Copyright Samuel Goldwyn Productions
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