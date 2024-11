L’ACBD dévoile la première sélection pour le Grand Prix 2025 !

Comme chaque année, les journalistes de l’ACBD récompensent un album particulièrement marquant par un Grand Prix qui vise à « soutenir et mettre en valeur, dans un esprit de découverte, un livre de bande dessinée, publié en langue française, à forte exigence narrative et graphique, marquant par sa puissance, son originalité, la nouveauté de son propos ou des moyens que l’auteur y déploie. » L’année dernière, c’est Le ciel dans la tête d’Antonio Altarriba, Sergio Garcia Sanchez et Lola Moral qui a gagné le Grand Prix.

La première sélection est riche d’œuvres différentes, de l’autobiographie It’s lonely at the centre of the Earth, Sang neuf, Impénétrable à l’horreur (Oh, Lenny en passant par l’aventure culinaire d’Ulysse & Cyrano et les sorcières de Sole Otero (Walicho).

Au-dedans , de Will McPhail (404 ÉDITIONS), et déjà couronné par l’ACBD Prix Comics de la critique ;

Ce soir c'est cauchemar , de Nicole Claveloux (CORNÉLIUS)

Deux filles nues , de Luz (ALBIN MICHEL)

Idéal , de Baptiste Chaubard et Thomas Hayman (SARBACANE)

Les Illuminés , de Laurent-Frédéric Bollée et Jean Dytar (DELCOURT)

Impénétrable , d'Alix Garin (LE LOMBARD)

It's lonely at the centre of the Earth , de Zoe Thorogood (HI COMICS)

Les Julys , de Nylso, (MISMA)

Oh, Lenny , d'Aurélien Maury, (TANIBIS)

Le Roi méduse T.1 , de Brecht Evens (ACTES SUD)

La Route , de Manu Larcenet (DARGAUD)

Sang neuf , de Jean-Christophe Chauzy (CASTERMAN)

Shubeik Lubeik, vos désirs sont des ordres , de Deena Mohamed (STEINKIS)

Ulysse & Cyrano, d'Antoine Cristau, Xavier Dorison et Stéphane Servain (CASTERMAN)

d’Antoine Cristau, Xavier Dorison et Stéphane Servain (CASTERMAN) Walicho, de Sole Otero (ÇÀ ET LÀ)

La sélection des 5 titres finalistes sera annoncée le samedi 23 novembre 2024, en marge du Festival bdBOUM de Blois. Le lauréat, ultérieurement choisi par un dernier vote, sera dévoilé le 3 décembre 2024.