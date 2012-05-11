L’énigme de Kaspar Hauser - Werner Herzog - critique

Résumé : Kaspar, enfermé depuis l’enfance, découvre le monde sous la conduite bienveillante du professeur Daumer. Il va vite se heurter aux codes et carences de ce nouvel univers qui va jusqu’à broyer son existence et son humanité.

Critique : Rares sont les cinéastes de la trempe de Werner Herzog. Ours d’argent à Berlin pour Signes de vie, il remporte avec L’énigme de Kaspar Hauser le Grand Prix spécial du jury au Festival de Cannes. Si son œuvre est indissociable de son "ennemi intime" Klaus Kinski (Woyzeck, Fitzcarraldo, Cobra Verde...), Herzog a trouvé l’interprète idéal pour "être" Kaspar Hauser. Mieux que l’inoubliable et habité Aguirre, il a déniché un parfait inconnu, Bruno S. (Schleinstein), ancien résident d’un asile de fous qui ne pouvait pas mieux correspondre au personnage (Herzog le retrouvera pour La ballade de Bruno).

En 1828, à Nuremberg, un homme attend (sans même remuer un cil) sur la place avec une lettre en main. Orphelin, taciturne et inexpressif, Kaspar Hauser sera recueilli par le professeur Daumer qui se chargera de son apprentissage. Jusqu’à sa mort et aujourd’hui encore, le mystère demeure entier quant à celui que l’on a surnommé "l’orphelin de l’Europe".

L’énigme de Kaspar Hauser rappelle à l’esprit L’enfant sauvage de François Truffaut. Moins axé sur le processus d’éducation que son prédécesseur, Herzog laisse planer le doute sur son identité (finalement, il aura emporté avec lui son secret dans la tombe !) pour dresser un jugement sans compromis de ses contemporains (même si l’action se déroule au début du XIXe siècle, ce n’est qu’un prétexte). Herzog crée sous nos yeux une ode qui clame le droit à la différence, transcendée par des images de nature (que Terrence Malick n’est pas le seul à filmer si divinement) et émaillée de songes (à couper le souffle, auxquels je songe encore) qui en disent long sur la pureté et la clairvoyance de ce simple d’esprit. L’univers que filme Herzog est celui de la marginalité et de la démence. Le titre original, Chacun pour soi et Dieu contre tous, exprime le rejet du réalisateur à l’égard de ses semblables qui appartiennent à une société à laquelle il ne veut plus croire. Et si le message perspicace à décoder entre les lignes était que le plus ignorant n’est pas toujours celui que l’on croit ?