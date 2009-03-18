La fille du RER - André Téchiné - critique

Résumé : Jeanne (Émilie Dequenne), une jeune femme un peu fantasque, cherche vaguement du travail et vit en banlieue chez sa mère Louise (Catherine Deneuve), le long de la ligne de RER. Jeanne est aussi adepte de la pratique du roller.

Critique : André Téchiné est cette fois parti d’un fait divers assez récent pour bâtir son scénario avec Odile Barski et Jean-Marie Besset, également auteur de la pièce de théâtre basée sur le même sujet.

En 2004, une jeune femme a porté plainte pour une agression à caractère antisémite dans le RER. Les médias et les pouvoirs publics se sont alors engouffrés dans une déferlante d’indignation quasiment sans précédent. Trois jours plus tard, la plaignante a avoué avoir tout inventé.

Le récit part de ce postulat pour inventer une histoire plausible qu’aurait pu vivre cette jeune personne, et essaye, non pas d’excuser son mensonge, mais tout au moins de le comprendre.

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Jeanne, l’héroïne du film, est instable, immature, et invente facilement pour se dédouaner de broutilles. Elle s’invente aussi des expériences acquises, gonflant son CV pour postuler. Sa rencontre avec Franck (Nicolas Duvauchelle), lui-aussi pratiquant le roller, mais surtout petit délinquant, va précipiter Jeanne dans une spirale de mensonges de plus en plus lourds de conséquences

Autour d’Émilie Dequenne, incarnant parfaitement l’instabilité, une belle pléiade d’acteurs participe à la véracité du propos. À noter l’interprétation de Michel Blanc dans un rôle inhabituel et très sérieux d’avocat brillant et consciencieux.