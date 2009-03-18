La fille du RER - André Téchiné - critique

Le 28 avril 2026
Basé sur un fait divers qui défraya la chronique, ce film de Téchiné est fidèle à son style et son univers. Émilie Dequenne trouve un autre rôle à la mesure de son talent.
- Réalisateur : André Téchiné
- Acteurs : Émilie Dequenne, Nicolas Duvauchelle, Catherine Deneuve, Mathieu Demy, Michel Blanc, Ronit Elkabetz, Benoit Soles, Jenny Rieu, Jérémie Quaegebeur
- Genre : Drame
- Nationalité : Français
- Distributeur : UGC Distribution
- Durée : 1h45mn
- Date de sortie : 18 mars 2009
Résumé : Jeanne (Émilie Dequenne), une jeune femme un peu fantasque, cherche vaguement du travail et vit en banlieue chez sa mère Louise (Catherine Deneuve), le long de la ligne de RER. Jeanne est aussi adepte de la pratique du roller.
Critique : André Téchiné est cette fois parti d’un fait divers assez récent pour bâtir son scénario avec Odile Barski et Jean-Marie Besset, également auteur de la pièce de théâtre basée sur le même sujet.
En 2004, une jeune femme a porté plainte pour une agression à caractère antisémite dans le RER. Les médias et les pouvoirs publics se sont alors engouffrés dans une déferlante d’indignation quasiment sans précédent. Trois jours plus tard, la plaignante a avoué avoir tout inventé.
Le récit part de ce postulat pour inventer une histoire plausible qu’aurait pu vivre cette jeune personne, et essaye, non pas d’excuser son mensonge, mais tout au moins de le comprendre.
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Jeanne, l’héroïne du film, est instable, immature, et invente facilement pour se dédouaner de broutilles. Elle s’invente aussi des expériences acquises, gonflant son CV pour postuler. Sa rencontre avec Franck (Nicolas Duvauchelle), lui-aussi pratiquant le roller, mais surtout petit délinquant, va précipiter Jeanne dans une spirale de mensonges de plus en plus lourds de conséquences
Autour d’Émilie Dequenne, incarnant parfaitement l’instabilité, une belle pléiade d’acteurs participe à la véracité du propos. À noter l’interprétation de Michel Blanc dans un rôle inhabituel et très sérieux d’avocat brillant et consciencieux.
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Camille Lugan 19 mars 2009
La fille du RER - André Téchiné - critique
A la fois sensible et lucide, le film de Techine va au-dela de la simple reverie fictionnelle a partir du fait reel. L’interpretation est toujours juste, et la mise en scene mesuree, sans pour autant se refuser quelques explorations interessantes. Du cinema francais avec du relief...
Norman06 19 mars 2009
La fille du RER - André Téchiné - critique
Le grand retour confirmé d’André Téchiné, après le coup d’éclat des Témoins . L’auteur s’approprie un fait divers célèbre et l’adapte à sa thématique romanesque, en en faisant un récit aussi fort que Le Lieu du crime ou Alice et Martin . Emilie Dequenne est excellente dans ce personnage de névrosée ; Catherine Deneuve apporte son humanité et sa complicité avec le cinéaste, et est bien entourée d’autres seconds roles tels Michel Blanc, Ronit Elkabetz, ou Nicolas Duvauchelle, qui retrouve la beauté et le charisme d’un Wadeck Stanczak. Le film oscille entre le réalisme psychologique et cette poésie sombre (la tentative de noyade) typique de l’univers du réalisateur.
esdez 22 mars 2009
La fille du RER - André Téchiné - critique
Pénétrer dans une salle à côté d’une file importante impatiente de voir "Coco" et, de savourer à une dizaine ce film lumineux ajoute encore à notre jubilation. Merci au cinéaste d’avoir su plaquer une exploration au scalpel de tous les étages de la société actuelle (des relations enfants/parents, familles, amours naissantes, quotidien de la vie, religion, politique )sur un fait divers somme toute très banal mais qui se fond à merveille dans le comportement général de la société actuelle.En résumé, c’est un documentaire éclairé par des comédiens exceptionnels capté par un oeil "juste" et mis en musique par un maestro.
roger w 28 mars 2009
La fille du RER - André Téchiné - critique
Film solaire, "la fille du RER" est moins le compte-rendu exact d’une affaire somme toute peu intéressante que le portrait d’une génération paumée et sans avenir. Avec un talent toujours intact, Téchiné nous plonge au coeur d’une nature luxuriante qui n’apporte pourtant pas la paix à des personnages torturés. Du très bon cinéma.