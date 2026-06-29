La sculptrice – Quentin Vijoux – la chronique BD

Résumé : Jeune diplômée d’une école d’art, Coline est désœuvrée, et c’est avec une pointe d’amertume qu’elle se rend au vernissage de l’exposition de son ancienne camarade de promotion, Sigrid Citadelle, avec qui elle a eu une relation. La réussite de Sigrid est notamment liée à sa relation avec un sculpteur reconnu, que lui a présenté Coline. Lors du vernissage, une statue se brise, et Coline se rend compte que celle-ci renferme un vrai corps humain. Le problème : elle est la seule à l’avoir vu, et personne ne la croit. Dès lors, Coline se débat pour prouver la véracité de ses dires. Mais dans une ville où la pluie qui tombe continuellement menace de faire céder le barrage qui la protège d’une gigantesque inondation, l’humeur des habitants est d’abord de trouver le meilleur moyen de partir…

Critique : Qui dit la vérité ? La jeune Coline, artiste isolée et pleine d’amertume, ou bien le reste des convives de ce vernissage, qui n’a rien vu d’autre que de la pierre brisée lorsque la sculpture réalisée par Sigrid s’est brisée ? Et d’ailleurs, qui a brisé la sculpture ? Est-ce Coline, qui s’en défend, ou bien son autre camarade de promotion, Rémi Canif, qui s’est visiblement échappé juste après la scène ? La suite de l’album, centré sur le point de vue de Coline, interroge la (prétendue) folie du personnage que personne ne croit, et qui se débat avec sa perception de la réalité. Si elle ne conduit pas à une révélation fracassante, l’intrigue construite par Quentin Vijoux est bien menée.

© Quentin Vijoux / L’Agrume

La sculptrice mêle astucieusement deux sujets apparemment forts éloignés, mais dont l’association fait sens dans l’album : la catastrophe climatique et cette interrogation sur la folie. Avec cette pluie qui ne cesse de tomber, et l’inondation qui approche, c’est l’ensemble des repères qui vacillent. La catastrophe est en effet imminente, puisque le barrage qui protège la ville est prêt de céder. Coline parcourt ainsi une ville qui se vide progressivement de ses habitants. Personne ne semble réellement se soucier de Coline : la personne en charge de son évaluation psychologique après la destruction de la sculpture lui demande de ramener une attestation signée par deux personnes pour prouver sa bonne santé mentale, et lui donne rendez-vous… après la date prévue de la « grande inondation ». Le décalage entre l’enquête de la jeune femme et la situation de la ville va d’ailleurs croissant. Mais tout le monde n’a-t-il pas perdu ses repères ? À cet égard, l’épilogue apporte une conclusion intéressante.

© Quentin Vijoux / L’Agrume

Quentin Vijoux adopte un dessin épuré, presque minimaliste, avec un usage parcimonieux de la couleur : seules quelques teintes de bleu et orangée sont utilisées en plus du noir et du gris. Le dessinateur abandonne totalement le découpage en cases pour offrir une mise en page dynamique et aérée, jouant en particulier sur les blancs. Cette grande liberté graphique participe au plaisir de lecture de cet album étrange, intriguant et très bien construit, qu’il est difficile de classer dans un genre spécifique.