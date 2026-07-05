Le petit monde de Don Camillo - Julien Duvivier - critique

Résumé : Italie. À Brescello, petit village dans la plaine du Pô, Peppone (Gino Cervi), communiste convaincu, vient d’être élu maire. Les habitants sont en joie... sauf quelques uns, notamment Cristina (Sylvie), l’ancienne institutrice, et surtout Don Camillo (Fernandel), le dynamique curé.

Critique : Si l’ancienne institutrice estime que la municipalité va désormais être gérée par d’anciens de ses cancres, Don Camillo y voit, lui, une concurrence néfaste pour ses paroissiens.

Ce film archi célèbre, un triomphe qui donna lieu à cinq suites, s’amuse gentiment à brocarder et à renvoyer dos à dos la religion catholique et les convictions communistes : antagonisme notoire de l’après-guerre. Chaque camp se trouve symbolisé par un personnage haut en couleurs : Don Camillo d’un côté, roublard et charmeur, « discutant » régulièrement avec Jésus, qui l’empêche de commettre les plus grosses bourdes ; et de l’autre, le bourru et pragmatique Peppone, fraîchement élu maire. On comprend vite que ces deux-là ont tout pour être les meilleurs amis du monde, mais leurs situations respectives les obligent, face à leurs troupes, à de petites manigances et autres mesquineries.

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Fernandel, comme à son habitude, ne fait pas dans la dentelle, et la coproduction impose de nombreux personnages doublés. Ces réserves mises à part, on assiste à une sympathique et maline comédie (coécrite par le cinéaste et le romancier René Barjavel), qui joue sur les travers et les différences de chaque communauté, mais tout de même sans trop de subtilité.

Si Julien Duvivier réalisera aussi le deuxième opus, les suivants seront confiés à des réalisateurs italiens : deux à Carmine Gallone, puis un à Luigi Comencini et enfin un à Mario Camerini, avec Gastone Moschin et Lionel Stander, qui remplaceront Fernandel (mort avant le tournage) et Gino Cervi.