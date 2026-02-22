La femme et le pantin - Julien Duvivier - critique

Résumé : La Française Eva (Brigitte Bardot) déambule avec insouciance dans Séville où son père Stanislas Marchand (Jacques Mauclair) s’est établi. Elle se laisse courtiser par Albert (Michel Roux), un compatriote et ami d’enfance, qui transporte dans la ville des touristes en autocar.

Critique : Le roman sulfureux de Pierre Louÿs (1898) dont est issu ce film, avait déjà fait l’objet de plusieurs adaptations : par Reginald Barker (1920) aux États-Unis, par Jacques de Baroncelli (1929) en France, par Josef von Sternberg (1935) avec Marlene Dietrich à Hollywood, et enfin par Wali Eddine Sameh (1946) en Égypte.

Cette version, bien sage, permet principalement de mettre en valeur Brigitte Bardot, dont la célébrité à cette époque ne faisait que s’accroître.

Julien Duvivier, bien plus inspiré dans d’autres films, met ici mollement en scène cette histoire d’emprise assez invraisemblable. Le riche homme d’affaires avisé, Don Matteo Diaz (le Portugais Antonio Vilar, bien fade et mal doublé), tombe bien facilement amoureux de la sauvageonne et vierge Eva (!) qui ne pense qu’à devenir danseuse. Même les personnages de Stanislas Marchand, écrivain maudit et ancien collabo, et d’Arabadjian (Darío Moreno), producteur de spectacles a priori véreux, mais ici trop gentil, sont totalement sacrifiés au profit de la romance naïve "cours après moi que je t’attrape !" Brigitte Bardot, comme trop souvent, minaude beaucoup.

En 1977, Luis Buñuel, pour son tout dernier film, en proposera une version bien plus personnelle avec non pas une femme fatale, mais deux pour un même rôle ! Ángela Molina et la débutante Carole Bouquet feront doublement tourner la tête à Fernando Rey dans Cet obscur objet du désir. Ce film-là est vraiment d’une autre trempe.