Le ruban blanc - Michael Haneke - critique

Résumé : Un village protestant de l’Allemagne du Nord à la veille de la Première Guerre mondiale (1913/1914). L’histoire d’enfants et d’adolescents d’une chorale dirigée par l’instituteur du village et celle de leurs familles : le baron, le régisseur du domaine, le pasteur, le médecin, la sage-femme, les paysans... D’étranges accidents surviennent et prennent peu à peu le caractère d’un rituel punitif. Qui se cache derrière tout cela ?

Critique : D’aucuns ont évoqué l’ombre de Bergman dans ce récit austère d’une énigme criminelle en communauté rurale. Jamais le cinéma de Haneke n’avait en effet été aussi dépouillé, avec ces dialogues ciselés et théâtraux, ces plans fixes et cette économie de moyens qui ne tombent jamais dans les travers du « théâtre filmé ». Pourtant, le cinéaste est avant tout fidèle à lui-même : on retrouve ainsi sa thématique de la violence intériorisée, les enfants blondinets faussement innocents étant ici les lointains ancêtres de l’ado de Benny’s Video ou des deux jeunes criminels de Funny Games. La rigidité du pasteur et des notables fait écho au comportement névrosé d’Annie Girardot, la mère de La Pianiste ; et les prémices d’une société totalitaire annoncent l’absurdité humaine décrite dans Le Temps du loup. Les fans de Haneke retrouveront aussi ce mélange de froideur et de sécheresse qui n’appartient qu’à lui, et l’on saura gré au réalisateur d’avoir écrit un scénario tout en non-dits et ellipses, encore qu’une voix off explicative sécurise le récit dans un sentier balisé. D’où vient alors le léger sentiment de frustration que suscite cet opus du maître du cinéma franco-autrichien ? Techniquement, le film est irréprochable, avec une mention pour le superbe travail du chef opérateur qui a osé un noir et blanc dépouillé en osmose avec la tonalité sombre de la narration. Mais il manque ce supplément d’âme et de vertige qui faisait la force et l’originalité de Caché ou des Funny Games. Écrasé quelque peu par les conventions du film « historique à costumes », le cinéma de Haneke semble ici déconnecté de son cadre naturel et lorgne vers un académisme de bon aloi, là où l’on pouvait attendre davantage d’audace. Mais c’est peut-être aussi le signe d’une volonté de renouveau dans le style du cinéaste, qui n’hésite pas à prendre son public à rebrousse-poil, à l’instar du Pialat de Sous le soleil de Satan, autre Palme d’or controversée.