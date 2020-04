Mélodie en sous-sol - Henri Verneuil - la critique du film

Résumé : A peine sorti de prison, Charles, un truand à la retraite, refuse de s’acheter une bonne conduite. Ce dernier décide de monter un gros casse : le cambriolage du casino Palm Beach à Cannes. Pour mener à bien ce projet, Charles aura à ses côtés Francis, un jeune voyou sans scrupules et Louis, beau-frère de celui-ci. Chacun aura un rôle bien défini : Charles surveillera les salles du casino, Francis utilisera ses charmes pour visiter les coulisses du lieu et Louis sera le chauffeur des deux compères.

Critique : L’association commercialement triomphale de la jeune et de l’ancienne génération, l’année précédente, dans Un singe en hiver, conduit le producteur Jacques Bar a pérenniser une affaire plutôt lucrative, d’autant que Verneuil est bien d’accord pour prolonger l’expérience, qu’Audiard signera les répliques, et que le mythique Gabin, remis en selle par une série de succès, après un vrai passage à vide d’une dizaine d’années, jouera à nouveau les patriarches, emploi qu’il ne quittera plus jusqu’à la fin de sa carrière. Delon prendra la place de son futur rival, dans le rôle du jeune poulain. On sait que la star de Rocco et ses frères a fait des pieds et des mains pour travailler avec Gabin qu’il admirait, sans pour autant oublier que son rôle prend largement la lumière : dans une part non négligeable du film, le personnage de Francis, arrivé seul à Cannes avant son comparse gangster, plastronne en séducteur intéressé. Delon use de son charme indéniable pour se tailler une large part du lion. Lorsque son complice le rejoint enfin et le morigène pour ne pas avoir respecté le plan défini, il y a une forme d’affrontement symbolique, où la mauvaise humeur exprimée par l’aîné semble prolonger celle d’un comédien menacé par le formidable charisme d’un jeune loup, prêt à tout dévorer.

L’analogie est d’autant plus notable que le gangster incarné par Gabin se contente de fomenter les opérations, n’ayant plus vraiment l’âge ni pour jouer les kakous sur la Riviera, ni pour effectuer des cascades périlleuses. Les bons mots d’Audiard renforcent cette sensation d’inertie, puisqu’une bonne part de ces répliques aphoristiques est attribuée à l’acteur de Pépé le Moko, qui se contente de privilégier un registre, celui d’un bourru à peu près revenu de tout, aux jugements intrinsèquement moralistes. Comme de son côté Verneuil est un ouvrier respectueux du cinéma de papa et qu’il ne prend aucun risque au niveau de la mise en scène, le film se traîne en pantoufles. On y cause abondamment du casse et quelques scènes lui sont spécifiquement consacrées, sur lesquelles plane un silence dont Melville saura se souvenir, avec une rigueur plus marmoréenne.

Seule la dernière séquence retient véritablement l’attention avec un sens du cadrage qui accentue le suspense autour de la piscine où finissent les billets, comme symbole d’un gâchis immense qu’observent, muets et consternés, les deux malfrats complices.

A sa sortie en France, ce long métrage d’une facture très classique obtiendra un important succès, puisqu’il rassemblera plus de 3,5 millions de spectateurs.