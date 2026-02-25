Scream 7 - Kevin Williamson - critique

Le 28 février 2026
- Réalisateur : Kevin Williamson
- Acteurs : David Arquette, Neve Campbell, Matthew Lillard, Joel McHale , Courteney Cox, Anna Camp, Ethan Embry, Mckenna Grace, Isabel May, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Celeste O’Connor, Sam Rechner
- Genre : Thriller, Épouvante-horreur, Teen movie, Slasher, Nanar
- Nationalité : Américain
- Distributeur : Paramount Pictures France
- Durée : 1h54mn
- Âge : Interdit aux moins de 12 ans
- Date de sortie : 25 février 2026
Résumé : Lorsqu’un nouveau Ghostface surgit dans la paisible ville où Sidney Prescott a reconstruit sa vie, ses pires cauchemars refont surface. Quand sa fille devient la prochaine cible, Sidney n’a d’autre choix que de reprendre le combat. Déterminée à protéger les siens, elle devra affronter les démons de son passé pour tenter de mettre fin une bonne fois pour toutes au bain de sang.
Critique : Force est de constater que le scénario de Scream n’a pas bougé d’un iota depuis sa création initiale par Kevin Williamson, ici derrière la caméra. On y retrouve le téléphone qui sonne et annonce la mort, le doute qui pèse sur chacun des protagonistes, susceptibles de se cacher derrière le célèbre masque, et un assassin qui trébuche, prend des coups de feu ou des coups de poing, mais fait montre d’une santé exemplaire. Ce n’est pas le cas des pauvres victimes adolescentes qui meurent toutes les unes après les autres, sous le tranchant du célèbre psychopathe masqué.
Pas tout le monde hélas n’a le talent de Wes Craven. Le réalisateur de Freddy notamment a lancé la franchise en décembre 1996. Trente ans plus tard, le cinéma américain continue la saga, souvent pour le pire, et en l’occurrence ici pour faire perdre deux heures dans la vie des spectateurs, même les plus passionnés de films d’horreur. Le long-métrage s’ouvre plutôt de manière originale, puisqu’il introduit les personnages dans la première maison du crime, transformée par une société peu scrupuleuse, en un séjour de terreur pour des amateurs de sueurs froides. En réalité, au lieu d’être confronté aux seuls trucages installés dans la demeure, un jeune couple fait les frais du retour du tueur. Mais ils sont à peine tués que la mise en scène s’envole dans la demeure de Sidney Prescott qui tente de survivre aux traumatismes anciens, sans que le scénario hélas ne revienne jamais sur le début plutôt réussi.
- Copyright 2025 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.
Sauf erreur de notre part, Scream 7 ressemble moins à un film d’horreur qu’une parodie de la fashion week ! Les acteurs rivalisent de tenues plus belles les unes que les autres, avec des chevelures étincelantes, fraichement sorties d’un brushing. Les adolescents de bonne famille américaine sont tous aussi insupportables les uns que les autres, et l’on se réjouit presque de la barbarie qu’ils subissent. Mais il faut dire que le méchant Stu Macher a perdu de sa vivacité. Les crimes qu’il perpétue n’ont rien d’effrayant, tant ils sont prévisibles et mous. Kevin Williamson réalisateur n’hésite pas truffer son récit de quelques scènes bien sanguinolentes, mais rien de bien excitant.
- Copyright 2025 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.
Mais le célèbre tueur n’a pas perdu de sa florissante santé. Même quand il se prend des rafales de balles dans le corps, il se redresse quasi immédiatement et continue l’entreprise de tuerie qu’il a commencée. On comprend vite que la seule façon d’en venir à bout est de lui tirer dans la tête, ce que la plupart des victimes évidemment oublient de faire.
Kevin Williamson est surtout connu pour sa carrière de scénariste et de producteur. Il se lance ici dans la réalisation, après un néfaste essai en 1998, dans les pas du regretté Wes Craven. Mais autant dire que rien ne fonctionne. On se demande même pourquoi les comédiens ont accepté de jouer dans cette soupe grotesque, où le méchant masqué a plus des allures de clown que de psychopathe impitoyable. La fin incompréhensible rajoute au ridicule de ce récit que les spectateurs oublieront très vite. Alors qu’on aimerait tellement savoir ce qui pousse de pareils criminels à plonger dans la barbarie, le film ne fait que poursuivre trois décennies d’assaut dans des maisons d’un tueur, à chaque fois nouveau, mais toujours assoiffé de jeunesse.
