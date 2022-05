Spirite T.2 : Obsession – Mara - la chronique BD

Résumé : Ce deuxième volume nous entraîne à Tugunska, en Sibérie, le soir du 30 juin 1908, pour retrouver une mère et son enfant devant réaliser une étrange mission aux conséquences funestes... Quelques années plus tard et nous retrouvons Ian, Nell et Mary qui font face à l’ectoplasme puissant de Arroway, dans un dirigeable au-dessus de New-York.

Comme son prédécesseur, ce deuxième volet débute en Sibérie avant de revenir dans le présent de l’histoire. Le lecteur retrouve les héros du premier volume qui étaient en mauvaise posture, cliffhanger oblige. L’action reprend le dessus et nous envoie dans une course-poursuite infernale. Mais en plein cœur de l’action, l’émotion n’est pas oubliée et Mara sait ponctuer ses scènes folles de moments émouvants, inattendus et déconcertants pour les personnages. Ian le spiritologue, Nell la journaliste et Mary la pilote ont fort à faire pour se sortir de ce bourbier et échapper au maléfique Arroway.

L’intrigue nous emporte et l’on suit le trio de choc en se demandant quel peut bien être le nœud de tout cela et surtout, comment les personnages vont s’en sortir. Car, ne nous leurrons pas, Arroway n’est pas un tendre et il sème la mort dans toute la ville. Ian est persuadé qu’il peut l’arrêter, mais ne se berce-t-il pas d’illusions ? Nell et Mary tiendront-elles devant la dureté des événements et ne vont-elles pas craquer et s’éloigner de cette folie ectoplasmique pour reprendre leur vie tranquille, si elles le peuvent ? D’autres surprises vous attendent dans ce deuxième opus, qui se lit à la vitesse de l’éclair, tant les événements s’enchaînent rapidement.

Mara – Éd. Drakoo

Mara garde son trait dynamique, et sa palette de couleurs sombres. Les personnages expressifs ne savent plus où donner de la tête. Le trait vif contraste avec les couleurs légèrement froides. Tout nous garde dans l’action et le dessin a finalement cette petite touche qui nous fait dire que l’on est presque dans un film d’animation. Un cahier graphique, aux allures du journal de bord de Ian, nous offre quelques indices sur l’histoire et surtout de nombreuses recherches graphiques, fort agréables à parcourir.

Ce deuxième tome tient sa promesse de surprendre le lecteur, et se situe un cran par rapport au premier volume. Si on a hâte de découvrir l’épilogue, il faudra se montrer patient : deux autres volumes sont attendu pour sceller le sort de cette histoire.