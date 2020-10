Cautious Hero . T1-T2 – Light Tuchichi, Koyuki - chronique BD

Résumé : Cautious Hero T1-T2 nous entraîne dans le vaste Domaine Unifié des Dieux, où une jeune déesse, Ristarte se voit échoir la lourde charge de sauver un monde de classe S, comprenez une mission très très très difficile. Dans sa tâche, elle peut invoquer un héros pour l’aider. Son choix va se porter sur un humain très efficace mais très très prudent, peut-être trop, ou peut-être pas assez vu l’ampleur de la tâche.

Ristarte, déesse extravertie mais débutante, va donc s’allier avec Seiya Ryuguyn, un héros surpuissant mais précautionneux à l’extrême, pour sauver le monde de Geaburande. Un manga qui nous projette dans un nouveau monde d’héroic fantasy. Clan dragon, morts-vivants, combats mêlant escrime et sorcellerie, pouvoirs divins, tout ce qu’il faut pour les amateurs du genre.

Finalement, la quête ne pose pas trop de soucis et sur ces deux premiers tomes, on ne s’inquiète pas vraiment de la réussite ou l’échec de la mission. Seiya emportant, sans trop de surprises, ses combats haut la main. Ce qui fait le sel de ce récit, c’est bien évidemment la relation entre Ristarte et Seiya. La jeune déesse a du mal à comprendre ce héros qui ne se comporte pas comme les autres. Aucune fierté, aucun humour, juste un objectif, devenir plus fort pour réussir sa mission, sauver des vies, et prendre le maximum de précautions pour ne pas tomber dans un piège.

Dans les deux premiers tomes, Seiya et Rista font face à un des quatre généraux démons de l’armée ennemie. A savoir donc Chaos Machina et Death Magra. Si l’on compte bien, cela fait deux et on se doute de ce qui attend nos héros dans les tomes à venir puisqu’il restera encore deux généraux.

L’humour fonctionne bien mais finit au bout de ces deux tomes, selon nous, par devenir répétitifs. Les caractères des personnages n’évoluant pas, la bonne surprise du début à tendance à s’étioler et comme l’histoire, à nos yeux, manque de tension dramatique, cette série pourrait bien s’affadir s’il ne se passe rien de nouveau dans les prochains volumes.

Light Tuchichi, Koyuki / Doki-Doki

Le graphisme est classique du manga, des personnages stylisés, avec leur versions mini pour les scènes drôles, un dessin noir et blanc dans des décors très réalistes, qui s’effacent rapidement une fois posé les lieux visités pour laisser la place aux personnages, présentés de pied en pleine page assez souvent. Les combats explosifs ne s’éternisent pas, ce qui est un bon point, et ont une belle tendance à dynamiter la page ! Notons le côté jeu vidéo avec la présentation des "stats" de chaque personnage, du héros comme des démons. "Stats" intégrées dans la narration puisque chacun peut tenter de découvrir celles de son adversaire afin de connaître l’ampleur du combat qui l’attend.

Cautious Hero T1-T2 est un démarrage en trombe pour ce seinen, aux personnages attachants formant un duo drôle. Mais l’histoire demeure classique et manquant de risque pour les héros. Espérons que les tomes à venir apporte un rebondissement pour relancer la relation Rista et Seiya et enrichisse avec de nouveaux enjeux, l’action centrale.