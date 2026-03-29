Dans ma bulle #704. Le rendez-vous BD de Malakoff 2025. Episode 3 : Laurent Lolmède.

Dans ma bulle pose son studio, le temps d’une journée, au Rendez-vous BD de Malakoff pour partir à la rencontre des invité-es qui viennent partager leurs parcours, leurs impressions et leurs nouveautés.

Rencontre avec Laurent Lolmède, qui revient sur son dessin et sa passion du fanzine.

Une émission enregistrée en public à Malakoff et pilotée par Fred Michel, accompagné par son camarade Christophe Vilain, Rédacteur en chef de ZOO le Mag et animateur de 1,2,3 BD !