Dans ma bulle #706. Raconter et dessiner la banlieue, avec Chloé Wary, Frank Margerin et Gilles Rochier.

Le 23 mars 2026
- Dessinateurs : Frank Margerin, Chloé Wary, Gilles Rochier
- Festival : Rendez-vous BD de Malakoff 2025
La 3e édition du Rendez-vous BD de Malakoff proposait en septembre 2025 un rendez-vous réunissant Chloé Wary, Frank Margerin et Gilles Rochier. Trois auteurices, trois générations pour qui la banlieue est l’une des thématiques récurrentes de leur travail.
Une rencontre en public, enregistrée à la médiathèque Pablo Neruda et menée par Fred Michel et son camarade Christophe Vilain, rédacteur en chef du magazine Zoo.
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