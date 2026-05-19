Dans ma bulle #738. José Parrondo et son truculent Eggman, à la librairie La régulière.

Le 19 mai 2026
"Eggman l’illusionniste est de retour pour de nouvelles aventures ! Après I am the Eggman (2021) et From Eggman to Eggman (2022), l’œuf à pattes le plus attachant de la bande dessinée revient pour un nouvel opus savoureux. Questionnements enchâssés, pensées analogiques, énigmes dessinées et effets de miroir, José Parrondo fait une nouvelle fois feu de tout bois pour façonner ce monde délicieusement décalé.
Dans ce troisième volume, suivez Eggman dans ses tribulations et rencontrez un arbre somnambule, un escargot glouton, des trous de souris et des trous de serrures, des chaises en quête de repos, un facteur, des livres têtus, une clef géante, des feuilles volantes… on en passe et des meilleurs !"
Une rencontre en public animée par Fred Michel et enregistrée à la librairie La régulière, à Paris, en avril 2026.
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