Eddie, Noé & Sarah. Édition intégrale – Max de Radiguès, Hugo Piette – la chronique BD

Résumé : Eddie et Noé sont amis depuis l’enfance. Ils vivent dans le même immeuble, partagent la même classe et avancent ensemble, soudés comme les doigts de la main. Sarbacane publie cette année une intégrale qui réunit les deux albums consacrés à ces deux adolescents d’aujourd’hui. Entourés de quelques amis, dont Sarah, la troisième de ce trio, Eddie et Noé vivent leurs premiers amours adolescentes et leurs premiers engagements politiques. Deux histoires qui n’en composent finalement qu’une seule, ample et cohérente. Les auteurs y dépeignent des adolescents d’aujourd’hui, proches et pourtant différents de ceux d’hier, façonnés par une société qui les modèle autant qu’elle les révolte. Un récit vif, traversé de rebondissements, et qui saura toucher aussi bien les adolescents que celles et ceux qui se souviennent de cet âge intense.

Eddie, Noé & Sarah. Édition intégrale – p.6-7 Tous droits de reproduction réservés ©Sarbacane, 2026, De Radiguès et Piette.

Critique : Le premier album a pour sujet la cause climatique et une première relation amoureuse. À côté du trio principal, on rencontre Nassim. Ils sont tous dans la même classe et décident ensemble d’organiser une manifestation pour le climat dans leur école, mais pour cela ils vont devoir affronter un directeur plutôt conservateur.

Le second tome est construit comme le premier autour d’une cause, d’une idée, ici les discriminations raciales. Eddie, Noé, Sarah et Nassim sont désormais étiquetés comme les agitateurs de l’école et, à la rentrée, ils doivent faire face à l’hostilité de leur professeure d’histoire, devenu directrice par intérim. Mais cette dernière ne les traite pas tous les quatre de la même manière, et ce sont bien Sarah et Nassim qui sont les plus réprimandés. Solidaires, les amis s’unissent pour dénoncer cette injustice qui semble se fonder sur des discriminations raciales. En cherchant à la mettre au jour, ils découvrent que leur prof en plus de ces traitements différenciés injuste leur cache d’autres pratiques également condamnables. Dans ce second tome, Eddie Noé et leur deux amis font la connaissance de Nora, une nouvelle camarade qui vient compléter leur petite bande.

Ces deux histoires sont très actuelles, comme une photographie des années 2010. Des récits qui parleront probablement à la génération Z. Max de Radiguès, au scénario, propose des histoires où se mêlent engagements et sentiments. Il y a à chaque fois un triangle amoureux dans ces deux récits. L’un est amoureux de l’une, mais une autre l’est tout autant… C’est à la fois beau et tendre. Les relations amicales sont tout aussi fortes et importantes que les relations amoureuses, et ce sont des relations sincères et solidaires. Ça fait du bien de lire des histoires comme celles-ci, qui montrent que l’adolescence est un âge particulier, avec ces mélodrames, mais aussi avec les consciences qui s’aiguisent qui rendent ces jeunes responsables et capable de grandes choses alors même qu’ils ne sont pas encore adultes.

Eddie, Noé & Sarah. Édition intégrale – p.32-33 Tous droits de reproduction réservés ©Sarbacane, 2026, De Radiguès et Piette.

Les luttes pour lesquelles se battent nos jeunes héros sont bien celles qui traversent nos sociétés contemporaines : relations hommes-femmes, discriminations de race et de classe, enjeux écologiques. Le scénario parvient à aborder l’ensemble de ces sujets sans alourdir le récit. Il y a bien sûr quelques pesanteurs, mais ne sont-elles pas inévitables lorsqu’il s’agit de rendre visibles des injustices ou du racisme systématique, des situations complexes qu’il s’agit de bien expliciter ? La force du scénario est de ne jamais basculer dans le pédagogique : grâce à de multiples fils narratifs, l’auteur développe ces thèmes avec subtilité, le tout porté par beaucoup d’humour. S’appuyant sur le gag à répétition ou sur le gag de situation, il décrit une génération pleine de ressources.

Eddie, Noé & Sarah. Édition intégrale – p.128-129 Tous droits de reproduction réservés ©Sarbacane, 2026, De Radiguès et Piette.

Si le l’album est centré sur les adolescents, l’auteur parvient aussi à parler de leurs parents et décrit là encore des réalités multiples : la mère de Noé, qui élève seule ses deux enfants avec des horaires décalés qui poussent Noé à devenir très vite responsable ; Sarah, issue d’une famille aisée ; Eddie, dont le père ne dépasse pas les schémas hétéronormés a du mal a considérer que sa fille puisse être aussi proche de son copain Noé, sans en être amoureuse.

Le dessin d’Hugo Piette participe beaucoup à rendre les personnages attachants. Son trait, proche de la veine des histoires publiées dans le journal Spirou, est à la fois réaliste et caricatural. Il accompagne le récit en construisant des scènes qui évitent un bon nombre de didascalies. Il plante des décors — l’école, par exemple — qui semblent hors du temps. Chaque personnage a sa personnalité, ses mimiques, son style vestimentaire. Il sait nous les rendre attachants. L’ensemble, très coloré, rythme un scénario marqué de nombreux rebondissements.

Bref, il y a beaucoup de vitalité dans ces deux histoires. Une belle bande de jeunes qui rappelle combien il est essentiel, pour une société, de prendre soin de sa jeunesse et de savoir l’écouter.