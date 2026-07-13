Mort de l’acteur Sam Neill

News : Acteur néo-zélandais, Sam Neill a également les citoyennetés irlandaise et britannique. Après une expérience au théâtre et la télévision, il se lance dans la réalisation de documentaires au milieu des années 1970. En parallèle, il s’impose comme interprète au grand écran. Il débute au cinéma en 1975 et perce avec Ma brillante carrière (1979) de Gillian Armstrong. Deux films d’horreur, aux antipodes, le rendent célèbre au début des années 1980 : il incarne en effet Damien dans La malédiction finale (1981) de Graham Baker, puis l’époux d’Isabelle Adjani dans Possession (1981) d’Andrzej Zulawski. Il est ensuite à l’affiche de plusieurs productions internationales, tournant avec des réalisateurs aussi divers que Claude Chabrol, Philip Noyce et Fred Schepisi, qui le dirige dans Plenty (1985) et Un cri dans la nuit (1988). Alternant premier et seconds rôles, films d’auteur et blockbusters, Sam Neill s’affirme à nouveau dans les années 1990, dans des œuvres comme À la poursuite d’Octobre Rouge (1990) de John McTiernan, Jusqu’au bout du monde (1991) de Wim Wenders et L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux (1998) de Robert Redford. En 1993, on peut le voir dans La leçon de piano de Jane Campion et Jurassic Park de Steven Spielberg, dans lequel il interprète le docteur Alan Grant, personnage qu’il reprendra dans les autres films de la franchise, et qui contribue durablement à sa popularité. Son meilleur rôle de cette période reste toutefois celui du détective John Trent dans le film culte L’antre de la folie de John Carpenter. Trois ans plus tard, il est du casting de Event Horizon, le vaisseau de l’au-delà (1997) de Paul W.S. Anderson. Sam Neill fréquente toujours les studios de cinéma au cours des décennies suivantes mais pour des œuvres moins marquantes. Il apparaît, entre autres, dans Angel (2007) de François Ozon, Blackbird (2019) de Roger Michell et Assassin Club (2023) de Camille Delamarre. Sam Neill est décédé le 13 juillet 2026 à l’âge de 78 ans.