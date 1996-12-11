Jack - Francis Ford Coppola - critique

Résumé : La naissance de Jack, vue par les yeux du bébé, se passe tout à fait normalement. Ses parents Karen (Diane Lane) et Brian (Brian Kerwin), pour qui c’est le premier enfant, sont ravis.

Critique : Seulement, les médecins vont vite s’apercevoir que Jack est atteint du syndrome de Werner. À dix ans il en paraît déjà quarante (sous les traits de Robin Williams). Ses parents, craignant pour lui, ont embauché Lawrence (Bill Cosby) un précepteur âgé et bienveillant. Mais le gamin, dans son corps d’adulte, n’a qu’un souhait : retrouver à l’école les enfants qu’il voit jouer dans la rue sans jamais pouvoir les rejoindre.

Francis Ford Coppola, quatre ans après Dracula, revient avec une comédie totalement aux antipodes. Adaptant un scénario de James DeMonaco et Gary Nadeau, auquel il n’a pas participé, il va une nouvelle fois explorer le temps et les effets de l’âge. Jack n’arrive pas à trouver sa place de gosse avec ce corps d’adulte qui doit se raser. À l’école, son bureau, la cour, rien n’est adapté pour lui. Ses relations sont toujours tronquées : ceux qui le découvrent lui parlent comme à un adulte.

Copyright Hollywood Pictures/Great Oaks Entertainment/American Zoetrope

Si l’on peut regretter quelques facilités, telles que le subterfuge auprès de la mère d’un camarade (Fran Drescher) ou la trop grande compréhension de l’institutrice (Jennifer Lopez), il faut souligner la grande délicatesse qui traverse le récit : le personnage de Jack, jamais ridicule, ni ridiculisé, va vite faite naître une réelle émotion, notamment par les incroyables relations développées avec sa mère (impeccable Diane Lane).

L’interprétation incroyable de Robin Williams (45 ans à l’époque), est aussi pour beaucoup dans la réussite de ce modeste conte : l’acteur réussit à restituer le phrasé et la gestuelle d’un enfant de dix ans sans jamais tomber dans la parodie. Chapeau !

Coppola délaissera la comédie pour son opus suivant : "L’idéaliste" (The Rainmaker 1997), un film de procès porté par Matt Damon et Dany DeVito, avant de quitter les plateaux de cinéma pour dix ans.