L’homme sans âge - Francis Ford Coppola - critique

Résumé : Bucarest, 1938 : Dominic Matei (Tim Roth), un linguistique septuagénaire réputé, est frappé par la foudre à la sortie d’une gare.

Critique : Le professeur, grand brûlé, est condamné à mourir, selon les conclusions du docteur Stanciulescu (Bruno Ganz), qui l’a pris en charge. Contre toute attente, sa santé va s’améliorer et le médecin constate chez son patient une forme d’hypermnésie et un rajeunissement visible !

Francis Ford Coppola à cette époque n’avait pas tourné depuis près de dix ans. L’homme est occupé à rédiger un scénario qui lui tient à cœur, mais qu’il peine à mener à son terme. Ce récit, c’est celui d’un projet qui s’intitule Megalopolis. On sait aujourd’hui que le long métrage ne verra le jour qu’en 2024.

On lui propose alors d’adapter le livre de Mircea Eliade, éminent spécialiste du langage et de l’histoire des religions.

On peut y voir le portrait dissimulé du cinéaste lui-même qui, alors âgé de plus de 65 ans, renouait avec sa caméra coupée depuis 1997.

Une fois encore, Coppola s’interroge sur le temps et sur la jeunesse perdue et retrouvée avec ce professeur rajeuni à l’intelligence décuplé lui permettant même de comprendre des langues à priori oubliées.

Tourné en Roumanie en cproduction internationale avec une équipe réduite, ce film austère et complexe peine à passionner, malgré ces louables intentions et l’interprétation subtile de Tim Roth.

Il faudra encore à Coppola deux autres longs métrages avant de pouvoir enfin tourner Megalopolis.