L’homme sans âge - Francis Ford Coppola - critique

Le 18 janvier 2026
Francis Ford Coppola revenait au cinéma après dix ans d’absence. Malheureusement, son film sur le temps, complexe et austère, ne rencontrera pas le succès.
- Réalisateur : Francis Ford Coppola
- Acteurs : Tim Roth, Bruno Ganz, André Hennicke, Anamaria Marinca, Alexandra Maria Lara, Mircea Albulescu
- Genre : Drame, Fantastique
- Nationalité : Américain, Français, Allemand, Italien, Roumain
- Distributeur : Pathé Distribution
- Editeur vidéo : Fox Pathé Europa
- Durée : 2h05mn
- Titre original : Youth Without Youth
- Date de sortie : 14 novembre 2007
Résumé : Bucarest, 1938 : Dominic Matei (Tim Roth), un linguistique septuagénaire réputé, est frappé par la foudre à la sortie d’une gare.
Critique : Le professeur, grand brûlé, est condamné à mourir, selon les conclusions du docteur Stanciulescu (Bruno Ganz), qui l’a pris en charge. Contre toute attente, sa santé va s’améliorer et le médecin constate chez son patient une forme d’hypermnésie et un rajeunissement visible !
Francis Ford Coppola à cette époque n’avait pas tourné depuis près de dix ans. L’homme est occupé à rédiger un scénario qui lui tient à cœur, mais qu’il peine à mener à son terme. Ce récit, c’est celui d’un projet qui s’intitule Megalopolis. On sait aujourd’hui que le long métrage ne verra le jour qu’en 2024.
On lui propose alors d’adapter le livre de Mircea Eliade, éminent spécialiste du langage et de l’histoire des religions.
On peut y voir le portrait dissimulé du cinéaste lui-même qui, alors âgé de plus de 65 ans, renouait avec sa caméra coupée depuis 1997.
Une fois encore, Coppola s’interroge sur le temps et sur la jeunesse perdue et retrouvée avec ce professeur rajeuni à l’intelligence décuplé lui permettant même de comprendre des langues à priori oubliées.
Tourné en Roumanie en cproduction internationale avec une équipe réduite, ce film austère et complexe peine à passionner, malgré ces louables intentions et l’interprétation subtile de Tim Roth.
Il faudra encore à Coppola deux autres longs métrages avant de pouvoir enfin tourner Megalopolis.
- Copyright American Zoetrope/Pricel/Bim Distribuzione/SRG Atelier/Bavaria Atelier
Galerie photos
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.
Norman06 27 avril 2009
L’homme sans âge - Francis Ford Coppola - critique
Le grand retour de Coppola. Le scénario (adaptation) peut effrayer mais le cinéaste offre un récit à la narration captivante et visuellement très travaillé. Les thèmes du mysticisme (Apocalypse Now) et de l’introspection, chers au réalisateur, confirment sa "patte" d’auteur tout en proposant un spectacle accessible par sa féérie. Une merveille, au carrefour de plusieurs genres.