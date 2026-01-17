Outsiders - Francis Ford Coppola - critique

Le 17 janvier 2026
L’affrontement de bandes rivales dans les années 1960 vu par Francis Ford Coppola. Le cinéaste tentait de rebondir après l’insuccès de Coup de cœur.
- Réalisateur : Francis Ford Coppola
- Acteurs : Tom Cruise, Diane Lane, Matt Dillon, Patrick Swayze , Tom Waits, Emilio Estevez, Rob Lowe, C. Thomas Howell, Ralph Macchio, Sofia Coppola
- Genre : Drame, Teen movie
- Nationalité : Américain
- Distributeur : Pathé Distribution, AMLF Distribution
- Durée : 1h54mn
- Reprise: 19 novembre 2025
- Titre original : The Outsiders
- Date de sortie : 7 septembre 1983
Résumé : Tulsa, Oklahoma 1965. Deux bandes rivales, les "Greasers", issus des quartiers populaires, et les "Socs", qui vivent dans les beaux quartiers, s’affrontent régulièrement.
Critique : Francis Ford Coppola, après le désastre financier de son film musical Coup de cœur (One from the Heart 1982), va se lancer dans la réalisation de deux films financièrement plus modestes. Il va adapter, avec son concours, deux œuvres de la romancière S.E. Hinton. Mais, toujours original et inattendu, il va les traiter chacun d’une manière bien différente. Celui-ci est d’une facture plutôt classique alors que le second, Rusty James (Ramble Fish également de 1983), sera très stylisé et en noir et blanc.
Le récit se concentre sur le parcours de Ponyboy Curtis (C.Thomas Howell), un membre des Greasers et dernier d’un fratrie d’orphelins. Le jeune va vivre une terrible aventure qui va le marquer à tout jamais et lui faire perdre l’insouciance de l’enfance.
L’histoire est des plus classiques. Elle rappelle à distance La fureur de vivre (Rebel Without a Cause de Nicholas Ray, 1955) ou encore West Side Story (Robert Wise et Jerome Robbins, 1961) pour l’affrontement des bandes rivales. Le film, d’une mise en scène maîtrisée, a entre autres pour mérite d’engager une réflexion sensible et émouvante sur la jeunesse confrontée à la différence de classes, et qui ne sait l’exprimer que par la violence.
Le cinéaste a eu aussi le nez particulièrement creux en engageant un panel de jeunes acteurs, dont plusieurs compteront dans les années à venir. Pour ne citer qu’eux : Patrick Swayze, Matt Dillon (que l’on verra aussi dans Rusty James), Tom Cruise, Rob Lowe, Emilio Estevez, et rare femme de ce film : Diane Lane, qui tournera aussi Rusty James et autres réalisations de Coppola.
Toujours entouré de fidèles, le réalisateur a confié la musique à son père Carmine, les décors à Dean Tavoularis, et l’on retrouve dans de petits rôles le chanteur Tom Waits, et sa fille Sofia, la future cinéaste.
