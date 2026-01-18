Tucker - Francis Ford Coppola - critique

Le 18 janvier 2026
Francis Ford Coppola rend hommage à un constructeur automobile de génie, incompris en son temps, sur le ton de la comédie rétro.
- Réalisateur : Francis Ford Coppola
- Acteurs : Elias Koteas, Christian Slater, Frederic Forrest, Joan Allen, Martin Landau, Jeff Bridges, Lloyd Bridges, Dean Stockwell, Mako
- Genre : Comédie dramatique, Biopic
- Nationalité : Américain
- Distributeur : Pathé Distribution, AMLF Distribution
- Durée : 1h50mn
- Reprise: 19 novembre 2025
- Titre original : Tucker, The Man and His Dream
- Date de sortie : 11 janvier 1989
Résumé : En 1948, Preston Tucker (Jeff Bridges) et sa petite équipe mettent au point une voiture révolutionnaire : la Tucker’ 48.
Critique : Francis Ford Coppola n’a probablement pas choisi le destin réel de Preston Tucker, cet inventeur visionnaire par hasard. Le parallèle avec sa propre expérience de cinéaste visionnaire mais parfois incompris de l’industrie du cinéma, semble s’imposer.
Le cinéaste (dans une coproduction signée George Lucas), choisit le dynamisme, la bonne humeur et le ton de la comédie pour raconter la pourtant triste histoire de cet inventeur d’avant-garde qui sera étrillé par les constructeurs automobiles établis qui se partagent le marché. Et pourtant, la Tucker, construite au départ par une bande de bricoleurs de génie, était en avance sur son temps, avec plusieurs innovations comme les ceintures de sécurité.
Le récit suit l’équipe de Tucker montrée comme vivant une aventure picaresque, parsemée d’embûches cocasses qui ne découragent pas ce passionné d’automobile.
Jeff Bridges, costume toujours impeccable, incarne avec malice cet ingénieur automobile de génie, totalement incompris, car trop en avance. Autour de lui, on trouve Martin Landau, financeur fébrile et ami fidèle ; ou encore Frederic Forrest, fidèle du cinéaste, dans le rôle d’un technicien de génie.
À noter que Tucker sera le premier film a bénéficier du système d’auto-description destiné aux aveugles et malvoyants. Toujours l’innovation.
