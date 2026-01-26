Dracula - Francis Ford Coppola - critique

Le 26 janvier 2026
Le mythe de Dracula revu et corrigé par Coppola dans une version haut de gamme.
- Réalisateur : Francis Ford Coppola
- Acteurs : Anthony Hopkins, Monica Bellucci, Keanu Reeves, Cary Elwes, Richard E. Grant, Winona Ryder, Tom Waits, Gary Oldman, Billy Campbell, Sadie Frost
- Genre : Drame, Épouvante-horreur, Romance, Remake, Film de vampire
- Nationalité : Américain
- Distributeur : Park Circus France, Columbia Tristar Motion Picture Group
- Durée : 2h08mn
- Reprise: 26 février 2020
- Titre original : Bram Stocker's Dracula
- Date de sortie : 13 janvier 1993
Résumé : 1462, Transylvanie. Le comte Dracula (Gary Oldman) part en guerre contre les Turcs. Son épouse Elisabeta (Winona Ryder) le croyant mort par une fausse nouvelle diffusée par les Turcs, met fin à ses jours. De retour, Dracula, fou de douleur, renie l’Église et prépare sa vengeance.
Critique : Dans les années 1980, Francis Ford Coppola, étrillé après le fiasco de Coup de cœur (One from the Heart 1982), va engager une période de réalisations plus modestes (tout au moins financièrement). Il commence à regagner la confiance des studios en réalisant un troisième volet de la saga du Parrain (1990), avant de se lancer dans une énième transposition du fameux Dracula de Bram Stocker.
Sa version modernisée va être le prétexte à une profusion de séquences foisonnantes et visuellement délirantes. N’excluant pas les excès et les effets spéciaux, Coppola nous décrit un Dracula désespéré, victime de sa propre malédiction, qui va traverser le temps et l’Europe pour retrouver, en Angleterre, une jeune femme de XIXe siècle, en qui il croit voir sa bien-aimée.
- Copyright Osiris Films/American Zoetrope/Columbia Pictures
Loin de la série B dans laquelle est souvent cantonné ce genre de film, Coppola propose une version de prestige du mythe avec une mise en scène volontairement voyante mais très maîtrisée. Il bénéficie d’une exceptionnelle distribution, allant de Gary Oldman, Keanu Reeves à Winona Ryder, en passant par Anthony Hopkins en inépuisable chasseur de vampires.
À noter que Dracula débarquant à Londres découvre, dans une séance publique, le cinématographe alors à ses tout débuts.
Un film de vampires haut de gamme, qui renouvelle le genre sans pour autant le trahir.
