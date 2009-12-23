Critique

CINÉMA

Tetro - Francis Ford Coppola - critique

Mon frère ce héros

Le 17 janvier 2026

Écrit par Coppola lui-même, Tetro est un diamant noir sincère et émouvant malgré une fin un peu toc. Avec un Vincent Gallo retrouvé.

  • Norman06 23 décembre 2009
    Coppola, dont c’est ici le grand retour, transcende un matériau de base introspectif pour dégager une réflexion émouvante sur les liens familiaux, la création artistique, et la nécessité de suivre sa propre voie. On appréciera la virtuosité du montage, alternant les huis clos de combat psychologique frontal, les séquences de traumatisme d’enfance (dont un terrifiant crash automobile source de toutes les vicissitudes), et les rares scènes de rue, reconstituées en grande partie en studio. Une seconde partie du film, plus lyrique et baroque, révèle des accents de tragédie grecque, tempérés par un humour discret.
  • ’Boo’Radley 3 janvier 2010
    Chronique familiale intime un peu abstraite. Mais qu’importe, le fond du sujet n’est rien, car le fond ici c’est la forme. Toutes les possibilités du numérique sont mobilisées au service de l’image. Coppola, l’un des noms dont s’honore l’histoire du cinéma, s’émerveille, comme un enfant, de découvrir les nouvelles ressources laissées à sa portée : un clavier complet et tout neuf de moyens expressifs, sur quoi il tapote, pour se faire la main, quelques gammes.
  • Frédéric de Vençay 9 janvier 2010
    Coppola prouve une fois de plus qu’il est l’un des plus grands cinéastes américains de son temps : Tetro, sa liberté absolue, son amour du cinéma et de l’Art en général, sa constante recherche plastique, sa force émotionnelle, ses instants de grâce, ses comédiens géniaux (Vincent Gallo, enfin à sa juste valeur !), tout tient de l’éblouissement.
