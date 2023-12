La charrette fantôme - Julien Duvivier - critique

Résumé : Chaque année à la Saint-Sylvestre, au dernier coup de minuit, la charrette fantôme apparait a la recherche d’un nouveau conducteur. Au dernier coup de minuit un homme meurt pour conduire le triste convoi. David Holm est un mauvais garçon, maltraitant sa femme, ses enfants, et son frère. Au cours d’une énième beuverie avec son ami Georges, une bagarre éclate entre les deux hommes : Georges succombe d’un coup de couteau, alors que sonne le dernier coup de minuit...

Critique : Réalisé en 1939, la même année que son film La fin du jour, La charrette fantôme de Julien Duvivier devait être présenté au premier Festival de Cannes, qui fut annulé en raison de la guerre. Il s’agit de l’adaptation du Charretier de la mort, un roman de Selma Lagerlöf qui avait déjà été (brillamment) porté à l’écran par Victor Sjöström en 1921. Le film de Duvivier s’inscrit certes dans le courant du réalisme poétique des années 1930, qui décrivait la classe ouvrière dans une vision décalée, avec des dialogues fleuris et un travail plastique proche de l’expressionnisme. Mais on sent l’approche du conflit mondial et la noirceur des situations s’est amplifiée. Au petit monde des prolétaires filmés dans La belle équipe succède ici une faune sous-prolétarienne affamée, qui préfigure l’horreur des ghettos de la Seconde Guerre mondiale. Et le bruit de grincement des roues de la charrette de la mort peut être interprété comme une métaphore de l’arrivée imminente du nazisme en France et en Europe...

Mais si La Charrette fantôme se démarque des précédents Duvivier et de certains Renoir ou Carné, c’est aussi par cette irruption du fantastique, alors nouveau dans le cinéma français (si l’on excepte Liliom de Fritz Lang), et qui annonce des réussites aussi diverses que Les visiteurs du soir de Marcel Carné, La main du Diable de Maurice Tourneur, La fiancée des ténèbres de Serge de Poligny et, bien sûr, le cinéma de Cocteau. Les historiens du cinéma ont souvent été sévères avec La Charrette fantôme, considéré comme mineur alors qu’il regorge de beautés picturales et de subtilités narratives. Bien sûr, le dolorisme religieux des dames patronnesses des institutions catholiques n’est plus d’actualité (quoi que...) et l’opposition entre l’esprit de sainteté de sœur Edith et la veulerie de David Holm vaut son pesant de scènes édifiantes, renforcées par une partition musicale emphatique et redondante. Cinéaste peu concerné par le mysticisme, Duvivier manque ici du souffle et de l’inspiration du Robert Bresson des Anges du péché et se contente de remplir un cahier des charges.

Mais il se rattrape aisément par un onirisme troublant et une description féroce des rapports sociaux. « Le travail ça salit, ça fatigue et ça déshonore. Est-ce que ça a jamais rapporté des sous à personne ? Les riches, est-ce que ça travaille ? ». Ces propos tenus par le personnage de Georges (« L’Étudiant ») sont typiques de la charge sarcastique d’un cinéaste qui montrera avec acuité l’hypocrisie bourgeoise dans Panique et Voici le temps des assassins. L’interprétation, enfin, n’est pas pour rien dans le pouvoir de séduction de ce film rare. Plus que Pierre Fresnay (trop théâtral) et Marie Bell (sous-employée), on retiendra les compositions brillantes de Louis Jouvet, Robert Le Vigan, Mila Parély ou Alexandre Rignault, sans oublier la délicate Micheline Francey, qui se tire avec honneur du rôle redoutable de la jeune religieuse.