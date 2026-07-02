Les chants du cygne noir T.1 – Alex Alice – la chronique Manga

Alex Alice, créateur de la série Le château des étoiles , se lance dans une nouvelle saga dans le même univers, mais cette fois sous la forme d’un manga. Il en ressort un récit particulièrement réjouissant.

Résumé : Benesh est une modeste habitante d’un village du Pendjab qui rêve de découvrir le monde et de voyager dans l’espace. Sa vie est bouleversée lorsqu’une colonne de soldats britannique massacre les hommes de son village en représailles d’une rébellion. La jeune femme se fait passer pour un matelot pour embarquer sur le Prince of Wales, vaisseau fleuron de la puissance britannique, qui doit mettre le camp sur le Ring, espace aussi fascinant que dangereux composé de l’ensemble des lunes de Jupiter. Elle ambitionne de se venger du baron Cockburn, qui a mené l’attaque contre son village. Mais des intrigues sévissent sur le Prince of Wales, dont les passagers craignent le Cygne noir, ce légendaire et insaisissable vaisseau pirate…

Critique : Depuis la publication en 2014 du premier volume du Château des étoiles, Alex Alice déploie un univers cohérent, dont Les chants du cygne noir constitue une nouvelle pierre. Cette nouvelle série, qui peut se lire de façon totalement indépendante du Château des étoiles, prend la forme d’un manga avec un sens de lecture japonais. Le récit s’inscrit dans l’esthétique steampunk héritée de la tradition vernienne : grâce à l’invention d’un moteur révolutionnaire, les principales puissances européennes rivales (Grande-Bretagne, Prusse, France) se sont lancées dans la conquête de l’espace, et colonisent la Lune, Mars et Jupiter. Les chants du cygne noir se focalise principalement sur cette dernière planète, et plus particulièrement sur la ceinture qui l’entoure, appelée le Ring, espace aussi dangereux – car mal maîtrisé par les puissances – que fascinant par les richesses potentielles qu’il renferme.

© Alex Alice / Rue de Sèvres

Intrigue politique, exploration spatiale, piraterie : c’est ce cocktail explosif qui fait le sel de ce récit mené tambour battant pour offrir au lecteur un divertissement de grande qualité. Alex Alice déploie une galerie de personnages bien campés, de l’héroïne Benesh – renommée Ben lorsqu’elle se fait passer pour un homme – au matelot Loïc, aux motivations floues, en passant par le machiavélique baron Cockburn et l’intrigant équipage du cygne noir.

© Alex Alice / Rue de Sèvres

Alex Alice maîtrise pleinement les codes du manga, sans pour autant reproduire passivement le style des auteurs japonais. Pas de personnages aux grands yeux ici, mais des scènes scènes d’action à la mise en scène soignée, de nombreuses trames pour signifier le mouvement des personnages et des onomatopées intégrées dans les cases. Le dessinateur soigne également les décors pour nous immerger dans son univers foisonnant, au potentiel immense.

Rares sont les auteurs de bande dessinée franco-belge à adopter les codes du manga. À cet égard, Alex Alice fait un pari audacieux, et sort de sa zone de confort, lui qui a habitué ses lecteurs à des albums cartonnés et de belles aquarelles. À la lecture de ce premier tome, force est de constater que le pari est réussi.