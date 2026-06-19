Love is a boxing ring T.1 - Kaori Ozaki - la chronique BD

Résumé : Lorsque Nichiko revient de Tokyo sur son île natale, c’est pour prendre soin de son père alcoolique et malade lors de ses derniers jours. Elle va y rencontrer le jeune et naïf Chimaki, de dix ans son cadet...

Critique : Kaori Ozaki a l’art de raconter des histoires d’une manière courte et intense, maîtrisant parfaitement l’art de la révélation de traumatismes et de la distillation de sentiments. Avec Love is a boxing ring (série en deux tomes seulement), elle montre une nouvelle fois ce talent de conteuse d’un Japon un peu hors du temps et pourtant si ancré dans la réalité. Ici, il s’agit d’une île isolée, et même si une halte sera faite à Tokyo, c’est cette insularité qui crée la singularité de l’histoire : tout le monde se connaît, tout le monde connaît l’histoire de tout le monde, sous-entendu, on n’échappe pas à son passé. Pourtant, les personnages rencontrés y sont plutôt bienveillants : hormis une mère distante pour l’un et un père absent puis mort pour l’autre, les habitants forment une communauté que l’on a envie d’adopter. Si l’histoire romantique entre les deux protagonistes, évidente, est le fil rouge de cette histoire, celle secondaire des deux lycéens n’en est pas moins attachante, sans oublier le divorce latent d’une sœur, tout à fait immergé dans le réel. Ozaki entremêle ces lignes, les faisant se toucher avec délicatesse, jusqu’à rendre même sympathique un homme marié adultère éconduit, preuve de l’attachement de l’autrice à son personnage principal. On notera toutefois que dans les premières pages, l’histoire semblait virer vers une réincarnation du chien disparu de l’héroïne dans le corps du héros, ce qui aurait complètement annuler le pathos de l’histoire...

© Delcourt / Ozaki

Jamais excentrique, toujours concret, le dessin de la mangaka paraît se fixer le même objectif que ses personnages : toujours garder une composition, toujours résister aux pressions, ne jamais flancher. Les traits ont en effet une tenue qui quadrille les planches du début jusqu’à la fin, les décors y sont tous traités de la même façon, qu’il s’agisse d’une ruelle anodine ou d’un coucher de soleil près de la plage. Le constat est le même pour les protagonistes, dont la beauté fragile est portée une certaine finesse, une certaine tristesse aussi. Petite écartade à ce principe, une scène intime qui fissure cette atmosphère pragmatique, avec une métaphore du corps lié à la nature, et des rondeurs qui cassent la droiture habituelle, comme un soupir dans le style précis et régulier de l’autrice.

© Delcourt / Ozaki

Série en deux tomes pleine de souplesse dramatique et de finesse graphique, Love is a boxing ring est une de ces romances intelligentes, lyriques car à la fois joyeuses et abattues, et surtout lumineuses.