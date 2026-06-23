The Broken Ring T.2 - Chacha Kim, Chokam, Cheong-Gwa - la chronique BD

Résumé : Inès va donc épouser Carcel, qu’elle a choisi dans cette troisième vie pour espérer survivre, et pourquoi pas prendre sa revanche. Mais ce coureur de jupons est désormais pris dans l’étau d’un amour non-réciproque, à moins que la frigide Inès ne se découvre elle aussi des sentiments...

Critique : Le premier tome avait posé les bases d’une histoire aux ramifications multiples, car l’histoire ne jongle pas entre passé et présent, mais entre plusieurs passés. L’héroïne en est à sa troisième réincarnation dans le même corps et malgré un statut aristocratique, ce corps a subi de nombreux tourments, et deux morts violentes. La troisième doit être la bonne, et pour espérer être heureuse, Inès a choisi un bellâtre qu’elle estime inoffensif, afin de se protéger de ses propres sentiments. Pourtant, un second procédé complexifie cet enchevêtrement : Carcel a lui aussi droit à la narration, et c’est d’ailleurs souvent son prisme qui est mis en avant. Ce séduisant capitaine a grandi au contact d’Inès, et il s’est découvert un cœur face à la froideur de la jeune femme. Désir, jalousie et complot à la cour rythmaient le premier tome, mais c’est le plaisir, révélation et perfidie dans le couple qui font le sel de ce tome 2. En effet, rapidement mariés, les deux protagonistes abandonnent les parents, l’empire et la cour pour une vie tranquille dans un port militaire. Là, Inès doit composer avec de nouveaux plans tandis que Carcel entreprend de se faire aimer de sa femme.

© Delcourt / Cheong-Gwa

Laissant (un peu) tomber le luxe, l’apparat et le prestige de la cour, ce second tome s’intéresse davantage à l’intérieur d’une maison européenne du XVIIIe siècle telle qu’elle serait décrite en bord de mer pour un couple de nobles gradés. Les robes sont moins fastueuses, du moins dans la deuxième partie, les couleurs cependant plus lumineuses, même si les soleil et les plages ne sont pas vraiment le décor choisi et habituel, l’intérieur étant le lieu de toutes les discussions, de toutes les actions. L’intérieur, et même plutôt l’intime, car la nouveauté de ce tome 2 réside bel et bien dans les scènes érotiques. Là où la froideur, la distance et le mépris rythmaient le premier tome, le basculement vers le désir et le plaisir est assez brutal. Deux moments viennent rappeler que cette série a en effet un avertissement au lecteur, afin de donner un peu de piquant à cette intrigue pourtant intéressante sans.

© Delcourt / Cheong-Gwa

Ce deuxième tome emballe une série jusque là tranquille. En effet, Broken Ring accélère sur la sensualité, peut-être au mépris des intrigues de cour qui faisaient le sel du premier tome, mais en accentuant clairement la tonalité romance.