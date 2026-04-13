Cannes 2026 : La sélection de la Semaine de la Critique

La sélection de la 65e Semaine de la Critique qui se tiendra à Cannes du 13 au 21 mai a été annoncée par Ava Cahen, Déléguée générale.

News : La sélection des longs métrages de la Semaine de la Critique 2026 a été annoncée le 13 avril et celle des courts métrages le sera le 15 avril.

Film d’ouverture

In Waves de Phuong Mai Nguyen

Compétition

Longs métrages

The Station (Al Mahattah) de Sara Ishaq

Dua de Blerta Basholli

La Gradiva de Marine Atlan

La Deuxième fille (Wu ming nü hai) de Zou Jing

Seis meses en el edificio rosa con azul réalisé de Bruno Santamaría Razo

Irish Travellers (Tin Castle) de Alexander Murphy

Viva (Alive) réalisé par Aina Clotet

Séances Spéciales

Longs métrages

Du fioul dans les artères de Pierre Le Gall

La Frappe de Julien Gaspar-Oliveri

Film de clôture

Adieu monde cruel de Félix de Givry

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