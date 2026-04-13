Cannes 2026 : La sélection de la Semaine de la Critique

Le 13 avril 2026
La sélection de la 65e Semaine de la Critique qui se tiendra à Cannes du 13 au 21 mai a été annoncée par Ava Cahen, Déléguée générale.
News : La sélection des longs métrages de la Semaine de la Critique 2026 a été annoncée le 13 avril et celle des courts métrages le sera le 15 avril.
Film d’ouverture
In Waves de Phuong Mai Nguyen
Compétition
Longs métrages
The Station (Al Mahattah) de Sara Ishaq
Dua de Blerta Basholli
La Gradiva de Marine Atlan
La Deuxième fille (Wu ming nü hai) de Zou Jing
Seis meses en el edificio rosa con azul réalisé de Bruno Santamaría Razo
Irish Travellers (Tin Castle) de Alexander Murphy
Viva (Alive) réalisé par Aina Clotet
Séances Spéciales
Longs métrages
Du fioul dans les artères de Pierre Le Gall
La Frappe de Julien Gaspar-Oliveri
Film de clôture
Adieu monde cruel de Félix de Givry
Galerie photos
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