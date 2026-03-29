Le 29 mars 2026
L’Académie de bande dessinée Delcourt, située dans le 11e arrondissement de Paris, nous fait l’honneur de nous accueillir dans ses locaux pour une série mensuelle d’émissions en public. Premier rendez-vous le jeudi 2 avril 2026. À vos agendas !
Dans ma bulle : un podcast en public pour la 700e émission !
Animé par Jérôme Vincent et Fred Michel, avec la contribution enthousiaste des critiques d’àVoir-àLire, le podcast Dans ma bulle est désormais fort de près de 700 émissions, qui témoignent de la formidable richesse de la bande dessinée contemporaine. Et comme l’amour de la bande dessinée est un mal contagieux, nous avons prévu de le partager en organisant des enregistrements en public entre mars et juin 2026 dans les locaux de l’Académie de bande dessinée Delcourt. Chaque émission d’environ une heure présentera l’actualité de la bande dessinée, avec les derniers coups de cœur de la rédaction – mais aussi du public ! –, et proposera d’explorer un thème.
Premier rendez-vous le jeudi 2 avril, à 19h, pour une émission spéciale sur les maîtres du noir et blanc. Pour cette première, nous avons également invité nos camarades de La bande des idées qui viendront présenter leur future revue
Les émissions en public se tiendront le jeudi au rythme d’une émission par mois. Les rendez-vous suivant seront donc les jeudi 7 mai et 18 juin !
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Vous pouvez retrouver les émissions de Dans ma bulle sur toutes les plates-formes d’écoute : Deezer, Spotify, Apple Podcast ou Ausha.
Émission en public le jeudi 2 avril 2026 à 19h, dans les locaux de l’Académie de bande dessinée Delcourt
77 Avenue de la République 75011 Paris – 01 71 32 87 26
Galerie photos
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