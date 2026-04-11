Cannes 2026 : Les outsiders de la compétition officielle

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News : Le Festival de Cannes mise, cette année encore, sur un renouvellement artistique, en mettant en lumière, en compétition officielle, plusieurs cinéastes connus d’une seule poignée de cinéphiles, et qui ont fait leur preuve avec des débuts prometteurs. En 2025, Óliver Laxe avec Sirāt et Mascha Schilinski pour Les échos du passé avaient ainsi été propulsés dans la cour des grands, remportant, ex æquo, le Prix du Jury ; et le premier a obtenu un triomphe critique tout en suscitant la curiosité du public lors de la sortie du long métrage en salles. À côté des grands maîtres reconnus du cinéma dont nous attendons avec impatience le nouvel opus, d’Almodóvar à Cristian Mungiu en passant par Kore-eda, il est donc sain d’ouvrir la compétition à des artistes qui seront peut-être les prochaines références cinématographiques. Nous aurions pu joindre aux cinq noms concernés par cet article ceux de Lukas Dhont, Arthur Harari, Jeanne Herry, Léa Mysius, László Nemes ou Rodrigo Sorogoyen, si ce n’est que ces derniers jouissent sans doute d’une plus grande notoriété, artistique ou institutionnelle, voire ont déjà eu des prix internationaux majeurs. Nous reviendrons ultérieurement sur ces cinéastes et leurs œuvres en compétition.

La réalisatrice française Charline Bourgeois-Tacquet sera en compétition officielle avec La vie d’une femme.

– Scénario : Charline Bourgeois-Tacquet

– Distributeur : Pyramide

– Principaux acteurs : Léa Drucker, Mélanie Thierry, Charles Berling, Laurent Capelluto, Marie-Christine Barrault

L’histoire : Gabrielle, cinquante-cinq ans, se consacre corps et âme à son métier. Chirurgienne et cheffe de service dans un hôpital public, elle court et se démultiplie, assaillie de responsabilités. Il lui reste peu de temps pour sa vie privée — un mari qui l’aime et une mère dont elle doit s’occuper. Lorsqu’une romancière vient passer quelques semaines dans son service pour les besoins d’un livre, son équilibre vacille. Dans le quotidien que Gabrielle s’est construit, y a-t-il de la place pour l’inattendu ?

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Notes : Charline Bourgeois-Tacquet a débuté comme éditrice après avoir suivi des études de littérature et des cours d’art dramatique. Elle se fait remarquer par deux courts métrages : Joujou (Chéries-Chéris 2015) et Pauline asservie, sélectionné à la Semaine de la Critique 2016, primé à Clermont-Ferrand, et qui sera repris dans le programme Tous les garçons et les filles. En 2021, elle signe Les amours d’Anaïs, présenté en séance spéciale à la Semaine de la Critique. Cette charmante comédie mélancolique d’auteur est portée par Anaïs Demoustier, Valeria Bruni Tedeschi et Denis Podalydès. La vie d’une femme est son second long et bénéficie d’un casting alléchant.

Charline Bourgeois-Tacquet à Cannes

2021 : Les amours d’Anaïs, Semaine de la Critique

Les réalisateurs espagnols Javier Calvo et Javier Ambrossi seront en compétition officielle avec La bola negra.

– Scénario : Javier Calvo, Javier Ambrossi

– Distributeur : Le Pacte

– Principaux acteurs : Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Penélope Cruz, Lola Dueñas, Natalia de Molina, Antonio de la Torre, Glenn Close, Julio Torres, Lorenzo Zurzolo

L’histoire : Espagne 1932, 1937, 2017. Trois hommes. Trois époques. Un même fil invisible de désir, de douleur et d’héritage. LA BOLA NEGRA traverse le temps pour révéler ce qui les unit.

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Notes : Javier Calvo et Javier Ambrossi (surnommés « Los Javis » à Madrid) débutent comme acteurs avant de se consacrer à la scène avec une comédie musicale qui deviendra un film : Holy Camp ! (2017 / Netflix, 2020). Ils sont surtout connus pour la série télévisée La Mesías (2023 / Arte, 2024) : celle-ci relate l’histoire d’une famille espagnole sur plusieurs décennies, en mêlant plusieurs genres, du thriller au mélodrame en passant par la science-fiction. Icônes queer influencées par Almodóvar, ils auront peut-être l’opportunité d’élargir leur audience avec la présentation cannoise de La bola negra basé sur trois dimensions temporelles et interprété par de jeunes acteurs épaulés par Penélope Cruz, Lola Dueñas et Glenn Close.

La réalisatrice allemande Valeska Grisebach sera en compétition officielle avec L’aventure rêvée.

– Scénario : Valeska Grisebach

– Distributeur :

– Principaux acteurs : Syuleyman Alilov Letifov, Yana Radeva, Velko Frandev

L’histoire : Une femme vivant dans la région frontalière entre la Bulgarie, la Grèce et la Turquie accepte de prendre part à un marché spécial afin d’aider un ami.

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Notes : Valeska Grisebach étudie l’allemand et la philosophie avant d’intégrer la Film Academy Vienna au département Réalisation. Son film de fin d’études Mein Stern (2001) est primé aux festivals de Toronto et Turin. Elle se retrouve en compétition officielle à la Berlinale 2006 avec Sehnsucht / Désir(s) à propos duquel notre collaborateur Claude Rieffel écrivait : « Ce mélo aux allures de conte évite toute pesanteur naturaliste et distille une belle émotion grâce à la justesse de son regard documentaire. » En 2017, Western, sélectionné à Un Certain Regard, était apprécié par notre collaboratrice Claudine Levanneur qui y décelait « une réflexion humaniste sur le désir de liberté et la capacité d’adaptation en terre étrangère. » C’est le même thème des frontières que semble contenir le synopsis de L’aventure rêvée, coproduit par l’Allemagne, la France, la Bulgarie et l’Autriche.

Valeska Grisebach à Cannes

2017 : Western, Un Certain Regard

La réalisatrice autrichienne Marie Kreutzer sera en compétition officielle avec Gentle Monster.

– Scénario : Marie Kreutzer

– Distributeur : Ad Vitam

– Principaux acteurs : Léa Seydoux, Jella Haase, Laurence Rupp, Catherine Deneuve, Sylvester Groth

L’histoire : Lucy et Philip sont heureux, ils viennent d’emménager avec leur fils dans une maison de campagne près de Munich. Un matin, leur vie bascule lorsque la police se présente à leur domicile pour arrêter Philip et saisir ses ordinateurs. Bouleversée, Lucy cherche la vérité sur son mari. Qui est-il réellement ? Doit-elle l’éloigner de son fils ?

© Frédéric Batier_Film AG © Ad Vitam

Notes : Comme Valeska Grisebach, Marie Kreutzer a été formée à la Film Academy Vienna. Mais c’est au département Écriture et Dramaturgie qu’elle a fait ses armes. Marie Kreutzer travaille ensuite comme réalisatrice et scénariste, pour la télévision et le grand écran. On lui doit cinq longs métrages de cinéma, dont un seul à ce jour a connu une distribution dans les salles françaises : il s’agit de Corsage (sélection Un Certain Regard 2022), relecture féministe du mythe de Sissi appréciée de notre collaborateur Laurent Cambon qui écrivait : « Grâce à une Vicky Krieps inspirée et inspirante, Marie Kreutzer réinvente la névrose hystérique au cinéma. ». Pour son second séjour cannois, et son premier en compétition officielle, la réalisatrice semble opter pour une pure noirceur, et offrira une énième montée des marches à Léa Seydoux et Catherine Deneuve.

Marie Kreutzer à Cannes

2022 : Corsage, Un Certain Regard, Prix de la meilleure performance pour Vicky Krieps

Le réalisateur français Emmanuel Marre sera en compétition officielle avec Notre salut.

– Scénario : Emmanuel Marre

– Distributeur : Condor

– Principaux acteurs : Swann Arlaud, Sandrine Blancke, Mathieu Perotto

L’histoire : Septembre 1940. Henri Marre débarque seul à Vichy. Sans connaissances, il aspire à se faire une place dans le nouveau régime. Dans sa valise, son manuscrit politique autodidacte "Notre salut" qu’il entend faire publier. Henri veut aider à sauver la France de la débâcle, mais peut-être et surtout se sauver de sa propre débâcle…

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Notes : Emmanuel Marre est formé à l’Institut des arts de diffusion, en Belgique. Il signe des courts métrages dont Le film de l’été (2017) qui obtient le Prix Jean Vigo et est primé à Clermont-Ferrand. Il est également coscénariste de Ceux qui travaillent (2019) d’Antoine Russbach, radioscopie glaçante du monde de l’entreprise. Emmanuel Marre est surtout connu pour sa collaboration avec Julie Lecoustre. Ils écrivent le scénario du moyen métrage D’un château à l’autre (2018) que met en scène Marre. Puis ils tournent ensemble Rien à foutre, récompensée à la Semaine de la Critique 2021 : une comédie amère, portrait d’une génération désenchantée, magnifiquement interprétée par Adèle Exarchopoulos. Avec Notre salut, Emmanuel Marre revient en mode solo et nous transporte dans la France de Vichy.

Emmanuel Marre à Cannes

2022 : Rien à foutre (coréalisé avec Julie Lecoustre), Semaine de la Critique, Prix de la Fondation Gan à la Diffusion

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