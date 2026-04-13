Cannes 2026 : Lukas Dhont en compétition officielle

Résumé : Pendant la Première Guerre mondiale, le jeune soldat Pierre veut faire ses preuves au front. Derrière les lignes, il rencontre Francis, qui a pour mission de trouver un moyen de remonter le moral des troupes.

© 2026 Festival de Cannes

– Scénario : Lukas Dhont, Angelo Tijssens

– Distributeur : Diaphana Distribution

– Principaux acteurs : Valentin Campagne, Emmanuel Macchia, Jonas Wertz

© 2026 Diaphana Films. Tous droits réservés.

C’est donc un récit à connotation historique que propose Lukas Dhont pour sa seconde sélection en compétition officielle. Encore une fois, semble-t-il, le récit semble accès sur les tourments la jeunesse. Le réalisateur son co-scénariste Angelo Tijssens ont en outre effectué un travail de recherche en amont, notamment à l’Imperial War Museum de Londres. Diplômé en arts audiovisuels du KASK Conservatorium de Gand, Lukas Dhont est d’abord chef opérateur avant de se tourner vers la réalisation de courts métrages remarqués, Corps perdu et L’infini. La Résidence de la Cinéfondation de Cannes lui permet en 2016 d’affiner le scénario de Girl, son premier long métrage, qui sera sélectionné dans la section Un Certain Regard. Tiré d’une histoire vraie, le récit narre le quotidien d’une jeune fille transgenre, cherchant sa place dans l’univers de la danse classique : une œuvre forte, réussissant à concilier ellipse et dialogue explicatif, suggestion et analyse des sentiments. C’est également le cas de Close (2022), qui aborde les thèmes du deuil et de l’affirmation de soi à travers l’histoire de deux jeunes adolescents. Lukas Dhont a été membre du Jury Un Certain Regard en 2019 et président du Jury de la Queer Palm en 2025.

Lucas Dhont à Cannes

2018 : Girl, Un Certain Regard, Caméra d’or, Prix d’interprétation pour Victor Polster, Prix FIPRESCI, Queer Palm

2022 : Close, Grand Prix

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