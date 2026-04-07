Semaine du 8 avril 2026 : les sorties en salle

Le 7 avril 2026
Sont notamment à découvrir cette semaine Romería de Carla Simón, Pour Klára de Olmo Omerzu, Sauvage de Camille Ponsin, ainsi que des films de deux réalisateurs méconnus en France : Alexandre Rockwell et Graham Swon.
News : Les nouveautés de la semaine du 8 avril 2026 sont :
Longs métrages de fiction
- © Ad Vitam
– Bisons, de Pierre Monnard
– Cocorico 2, de Julien Hervé
– Le cri des gardes, de Claire Denis
– Dans la chambre du sultan, de Javier Rebollo
– Le dernier pour la route, de Francesco Sossai
– L’enfant du désert, de Gilles de Maistre
– An Evening Song (for Three Voices), de Graham Swon
– La femme de, de David Roux
– Little Feet, de Alexandre Rockwell
– Pour Klára, de Olmo Omerzu
– Romería, de Carla Simón
– Sauvage, de Camille Ponsin
– Sur le sentier, de Gérard Jumel
– Sweet Thing, de Alexandre Rockwell (2020)
– Wedding Nightmare : deuxième partie, de Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett
– The World is Full of Secrets, de Graham Swon
Longs métrages documentaires
– L’affaire Abdallah, de Pierre Carles
– Garanti 100% Kréol, de Laurent Pantaléon
– L’œuvre invisible, de Avril Tembouret, Vladimir Rodionov
Longs métrages d’animation
– Les contes du pommier, de Patrik Pass Jr., Jean-Claude Rozec, David Sukup
Reprises
– La randonnée, de Nicolas Roeg (1971)
– La ville et les chiens, de Francisco Lombardi (1985)
Galerie photos
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