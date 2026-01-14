Coup de cœur - Francis Ford Coppola - critique

Le 14 janvier 2026
Une féerie musicale et visuelle signée Coppola. Injustement boudé à sa sortie, un film a redécouvrir absolument !
- Réalisateur : Francis Ford Coppola
- Acteurs : Nastassja Kinski, Harry Dean Stanton, Frederic Forrest, Tom Waits, Raúl Julia, Rebecca De Mornay, Teri Garr, Lainie Kazan
- Genre : Comédie dramatique, Romance, Comédie musicale
- Nationalité : Américain
- Distributeur : Pathé Distribution
- Durée : 1h39mn
- Reprise: 19 novembre 2025
- Titre original : One from the Heart
- Date de sortie : 29 septembre 1982
- Festival : Festival de Venise 2023
Résumé : Las Vegas, un 4 juillet : Franny (Teri Garr) et Hank (Frederic Forrest), elle hôtesse dans une agence de voyages, et lui garagiste, vivent ensemble dans une maison qui a connu des jours meilleurs. Un soir, Franny va déclencher une crise en ramenant des billets d’avion pour un voyage à Bora-Bora.
Critique : Après le mega succès d’Apocalypse Now, Francis Ford Coppola se lance sans un projet onéreux totalement aux antipodes de ce dernier.
Ici, il ne sera question que de romance, d’amitié, de néons, de factice et de beaucoup de musique. C’est Tom Waits, également présent comme second rôle dans Outsiders, et fidèle acteur, qui écrit une splendide bande-son originale, où il partage le micro avec Crystal Gayle.
Franny et Hank, vont se fâcher, quitter la maison, chacun de son côté, pour vivre une nuit de liberté et de folie, de tromperie aussi, en s’interrogeant sur l’avenir de leur couple.
Franny va retrouver sa collègue et amie Maggie (Lainie Kazan), puis se laisser séduite par Ray (Raúl Julia), un serveur bellâtre. Hank, de son côté, va faire la fête avec son pote Moe (Harry Dean Stanton) avant de croiser Leila (Nastassja Kinski), une étrange et intrigante acrobate. Tous vont parcourir Las Vegas dans tous les sens, se croiser sans se voir dans une féerie de lumière, danse et musique.
- Copyright Zoetrope Studios
Si l’on accepte la fable et le côté totalement superficiel de l’ensemble, on prend beaucoup de plaisir à cette comédie flamboyante et clinquante, unique en son genre.
Le public et la critique n’ont pas vraiment goûté ce spectacle et ont certainement reproché au cinéaste des Parrains et d’Apocalypse Now de se fourvoyer. Résultat : un bide total et un gouffre financier pour Coppola et sa société Zoetrope.
Il n’est que temps de découvrir ou redécouvrir cette pépite musicale, colorée et originale.
- Copyright Zoetrope Studios
Galerie photos
