Dérangée T.2 – Manon et Greg Blondin - la chronique BD

Résumé : {Dérangée T.2} nous ramène aux côtés de Fleur, qui semble épanouie dans sa vie depuis que Line, sa petite voix intérieure, est venue lui donner un coup de main. Mais Line se rend compte que quelque chose cloche, car elle n’est pas appelée ailleurs. Il reste donc un problème à régler. Et si ce problème ne venait pas de Fleur ?

Critique : Ce second opus est découpé en plusieurs chapitres, démarrant tous sur une citation encourageante qui évoque les conseils de développement personnel. On se rend compte que Fleur a pris sa vie en main, au point de délaisser un peu son petit copain et ses amies. En fait, à trop foncer, Fleur se retrouve coincée entre celle qu’elle était au premier tome, le personnage qu’on aime, avec ses doutes, et une autre facette beaucoup moins appréciable, l’héroïne de cet opus qui, si elle avance, en devient parfois pénible avec ses préoccupations réseau-sociétales. Mettre sa vie en scène au point de manquer l’essentiel : la vivre ! Effectivement, Fleur ne voit pas le malaise de Louise, sa meilleure amie et perd toute capacité d’écoute des autres. Ce second volume est donc nécessaire pour nous rappeler qu’il ne suffit pas de prendre sa vie en main professionnellement pour être heureux, il faut aussi accepter de passer du temps avec les gens qu’on aime. Ainsi, Fleur ne semble pas épanouie dans son couple et fuit son petit copain. L’histoire est intéressante car on se demande si elle n’est pas heureuse et donc fuit cette relation, ou si c’est parce qu’elle ne prend pas le temps de vivre cette relation qu’elle ne s’épanouit pas. Rassurez-vous, la conclusion de cette BD vous donne la réponse. Et si la Fleur du début nous est devenue presque étrangère, au fil de l’histoire, nous retrouvons la jeune femme et ses valeurs humaines qu’on avait appris à aimer, avec ses forces et ses faiblesses, dans le tome précédent.

Fleur va donc encore avoir des caps à franchir pour trouver son équilibre de vie. Un équilibre appelé à évoluer avec le temps, forcément. Et Line, la petite voix, a encore un peu de boulot pour aider Fleur à aider Louise !

Le dessin, aéré, flirtant avec un trait manga pour trouver un équilibre agréable, nous offre un récit tout en action. Même au repos, Fleur ne cesse de bouger. On retrouve également avec plaisir Flocon, le curieux chat qui aura aussi sa part de mésaventure dans ce tome.

Les décors tracés simplement, semi-réalistes, semblent esquissés pour poser les lieux et laisser l’espace au personnage. Ce qui donne des cases qui ne sont pas chargées de trait, mais qui posent clairement les espaces, d’où une lecture fort agréable. Greg Blondin opte pour de belles compositions mettant en situation les personnages. Et Manon assure les couleurs, nous offrant des journées ensoleillées, des nuits douces et bleutées, toute une palette de teintes douces.

Cette BD n’oublie pas l’humour qui a caractérisé le premier tome. La situation pourrait être dramatique, mais Manon parvient à trouver un bel équilibre entre chemin de vie à trouver et légèreté. L’humour est bien présent, par petites touches comme les émotions. La fin ne vous laissera probablement pas indifférent.

Ce second tome conclut notre rencontre avec Fleur et son entourage. Une BD qui nous rappelle que rien n’est jamais gagné, et qu’il faut savoir garder un œil sur les gens qu’on aime.