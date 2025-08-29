Dans ma bulle #585. Rencontre avec Zoé Jusseret, à la libraire La régulière.

"Les Apprenties est un conte moderne tout en rage et poésie mettant en scène deux fillettes partant à la découverte d’un monde à la fois merveilleux et hostile, contraintes d’apprendre et d’évoluer très rapidement. Le conte dépasse largement l’initiation pour mener à l’autonomie et à la sororité, devient ode à la capacité de transformation et d’autodétermination des jeunes filles, nous fait passer par l’émerveillement, l’effroi, la volupté de la destruction..."

Rencontre avec Zoé Jusseret qui dévoile, au micro de Fred Michel, les origines de son livre et ses inspirations et évoque sa technique de travail à l’aide du monotype.

Un rencontre enregistrée à la librairie La régulière, à Paris, en juillet 2025.