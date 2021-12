Le procès - Orson Welles - critique

Résumé : Joseph K. (Anthony Perkins) est réveillé au petit matin par deux inspecteurs, qui lui annonce qu’il est en état d’arrestation. Même s’il ne sait pas de quoi il est accusé, il ne semble pas si étonné que ça.

Critique : Le périple de Joseph K. que l’on ne lâche jamais relève du cauchemar éveillé. Dans un noir et blanc laiteux, avec des angles inquiétants, les locaux paraissent démesurés, comme désincarnés, avec des portes gigantesques aux poignées inaccessibles. Les autres personnages, comme dans les mauvais rêves, vont et viennent, peuvent apparaître là où on ne les attend pas, et s’éclipser de la même manière.

Fidèle au célèbre récit de Franz Kafka écrit en 1926, le cinéaste réussit néanmoins à y intégrer des éléments évoquant des préoccupations plus contemporaines : la scène du tribunal rappellant les procès du maccarthysme, une explosion tenant du champignon atomique, des hommes décharnés et hagards, avec une pancarte au cou indiquant un numéro, comme des prisonniers de camps de concentration.

Dans un dédale de grands ensembles, le malheureux Joseph K. va se défendre bien maladroitement d’une accusation abstraite dans un monde policier où une administration tentaculaire domine.

Si le film peut paraître abstrait voire abscons et parfois trop bavard, il n’en démontre pas moins les qualités d’adaptation et de mise en scène d’Orson Welles, jamais avare de projets démesurés. Dans celui-ci, il réunit un casting luxueux autour d’Anthony Perkins : notamment Jeanne Moreau, Romy Schneider, Elsa Martinelli, ou encore Michael Lonsdale et Fernand Ledoux. Il se réserve le rôle d’un avocat libidineux, qui paraît être doté d’une taille imposante, et ne sort guère de son lit !