Rétrospective Louis Malle, gentleman provocateur partie 1

News : La première partie de la rétrospective « Louis Malle, gentleman provocateur » a été présentée en avant-première à l’occasion de la 14e édition du Festival Lumière à Lyon et dans sa métropole du 15 au 23 octobre 2022, avant une sortie en salle le 9 novembre. La rétrospective met à l’honneur six films de fiction du cinéaste correspondant à la période 1958-1971, à savoir Ascenseur pour l’échafaud (1958), Les amants (1958), Le feu follet (1963), Viva Maria ! (1965), Le voleur (1967) et Le souffle au cœur (1971). Né en 1932 à Thumeries, Louis Malle aborde le court-métrage en 1954 avec Crazeologie. Il devient célèbre en tant que coréalisateur du documentaire Le monde du silence de Jacques-Yves Cousteau, qui obtient La Palme d’or au Festival de Cannes 1956 et l’Oscar du meilleur documentaire un an plus tard. Assistant réalisateur de Robert Bresson pour Un condamné à mort s’est échappé (1956), il passe ensuite à la mise en scène de longs métrages de fiction avec Ascenseur pour l’échafaud et Les amants, qui font de Jeanne Moreau une star. De la même génération que les auteurs de la Nouvelle Vague, Louis Malle ne sera jamais vraiment assimilé à ce courant, lui qui concilie originalité de regard et perfection technique. Il n’en devient pas moins un réalisateur majeur du cinéma français, alternant documentaires et longs métrages de fiction, et tournant également aux États-Unis à partir de 1978. Louis Malle est lauréat de nombreux prix dont deux Lions d’or de la Mostra de Venise décernés à Atlantic City (1980) et Au revoir les enfants (1987), ce dernier film recevant également trois César en 1988. En 1993, Louis Malle préside le jury du Festival de Cannes. Il tourne ensuite son dernier film, Vanya, 42e Rue (1994) et décède en 1995 à Beverly Hills.