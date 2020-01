Rendez-vous dans le Val-de-Marne pour la 30ème édition de Ciné Junior

News : Plus de 50 lieux (cinémas, médiathèques, Maisons de quartier, centres culturels, musées…) et 34 villes de la région parisienne participent à cette édition, anniversaire du plus gros et plus ancien festival de cinéma jeunes publics de France, placée sous le signe de la fête.

Ciné Junior, c’est plus de 450 séances de cinéma, des ateliers, des animations pour tous les âges dès deux ans : des classiques, des films cultes découverts au festival et des avant-premières (le tendre L’Odyssée de Choum qui sortira le 29 janvier, le drôle et surprenant Chats par-ci, chats par-là qui sortira le 12 février ; l’attendu Samsam…), mais surtout des films qui ne seront visibles nulle part ailleurs.

La force de Ciné Junior, c’est aussi de proposer nombreux inédits dans les sections thématiques, ainsi que dans les compétitions de longs métrages (6 films destinés aux 7/13 ans auxquels 5 prix seront décernés dont le Grand Prix du jury) et dans les compétitions de courts métrages (5 films par tranche d’âge de 2 à 11 ans qui concourent tous pour le Prix du public), avec l’idée de promouvoir ces œuvres et de faciliter ensuite leur sortie sur grand écran. Cette édition proposera également une rétrospective spéciale 30 ans, des ciné-concerts inédits, des débats, des expositions et une mise à l’honneur de la réalisatrice Florence Miailhe.

Le 25 janvier à 16h, à la suite de la cérémonie d’ouverture au Centre Culturel Aragon- Triolet d’Orly, sera diffusé le ciné-concert Promenons-nous dans les bois, une balade en sous-bois en compagnie de renards, d’oiseaux et de ratons-laveurs, qui s’adresse à tous à partir de 2 ans, tandis que le 1er février, après la remise des prix, Samsam de Tanguy de Kermel, dont la sortie nationale est fixée au 5 février, emportera les spectateurs dans les fantastiques péripéties de cet incroyable plus petit de tous les héros.

Cette 30ème édition Ciné Junior se présente donc comme une plongée dans la foisonnante production du cinéma jeune public d’hier et d’aujourd’hui, à travers une programmation de grande qualité, élaborée avec la complicité d’une quarantaine de lieux partenaires, dont le Mac Val (Musée d’art moderne du Val-de-Marne situé à Vitry sur Seine) et de nombreuses médiathèques.