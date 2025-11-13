Dans ma bulle #640. Gotlib, une vie en BD, une histoire de génie, d’amour, de déconnade, en compagnie d’Ariane Gotlieb et Julien Solé.

Le 13 novembre 2025
"C’est l’histoire de l’homme caché derrière l’artiste, à moins que ce soit l’inverse.
Un homme avec ses fêlures, son énergie, sa résilience, son talent et la découverte du super-pouvoir de l’Umour.
De son destin d’enfant caché pendant la guerre à la création de Fluide Glacial, de ses premières amours à la Rubrique-à-Brac, des années Pilote et de sa rencontre avec Goscinny à l’aventure de l’Écho des Savanes, de la création de Gai-Luron à celle de Hamster Jovial, la vie du maestro comme si vous y étiez ou presque, discrètement posé sur son épaule façon coccinelle".
Rencontre avec Ariane Gotlieb et Julien Solé, au micro de Fred Michel.
Un échange enregistré au festival Quai des bulles à Saint-Malo, en octobre 2025
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.